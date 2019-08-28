Instagram, yeni bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor

Facebook, Threads isimli yeni bir Instagram mesajlaşma uygulaması geliştiriyor. Kullanıcılara birçok yeni özellik sunacak mesajlaşma uygulaması sayesinde, kullanıcılar birbirleriyle konumlarını, hızlarını ve hatta batarya durumlarını paylaşabilecek.

Instagram'ın yeni uygulaması, Snapchat'in yakın arkadaşlar grubuna anlık olarak fotoğraf göndermeyi sağlayan özelliğine oldukça benziyor. Daha önce de hikayeler özelliğini Snapchat'ten kopyalayan Instagram, böylelikle yine bizi şaşırtmamış olacak.

KULLANICILAR OTOMATİK OLARAK BİLGİ PAYLAŞIMI YAPABİLECEK

Threads uygulaması sayesinde kullanıcılar birbirleriyle birçok bilgiyi otomatik olarak paylaşabilecek. Şu anda şirket içinde test edilen uygulama şimdilik kullanıcıların gerçek zamanlı konunumu paylaşmasına izin vermiyor. Bunun yerine kullanıcının 'hareket halinde' olduğu belirtiliyor. Ancak gerçek zamanlı konum özelliğinin WhatsApp'ta zaten bulunduğunu düşünürsek, Threads uygulamasına da geleceğini tahmin etmek hiç de zor değil.

INSTAGRAM VE THREADS SENKRONİZE ÇALIŞACAK

Threads uygulaması Instagram ile uyumlu olacak ve Instagram'ın şu anki mesajlaşma sistemine benzer özellikler taşıyacak. Ayrıca kullanıcılar Threads uygulaması üzerinden arkadaşlarının paylaştığı hikayeleri de görebilecek. Facebook, geliştireceği bu yeni uygulamayla Snapchat ve TikTok kullanıcılarını da kendine çekmeyi planlıyor.

Şu anda test edilen yeni uygulamanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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