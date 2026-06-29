Instagram'da yeni dönem: Kullanıcılar doğrudan algoritmayı yönetecek

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek adına yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Şirketin başındaki isim Adam Mosseri, kullanıcıların daha çok ya da daha az görmek istedikleri konuları belirleyebilecekleri yeni yöntemleri paylaştı.

ALGORİTMA AYAR OLMAKTAN ÇIKIP MERKEZE YERLEŞECEK

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan "Algoritmanız" özelliğinin uygulamanın daha fazla alanına entegre edilmesi planlanıyor.

Mosseri, bu özelliği basit bir ayar olmaktan çıkarıp Instagram deneyiminin tam merkezine yerleştirmek istediklerini vurguladı.

Paylaşılan detaylara göre, bahsi geçen yeni özelliklerin bazıları şu anda test aşamasındayken bazıları ise yakında kullanıcılara sunulacak.

Ancak test edilen her özelliğin kalıcı olarak uygulamada kalmayabileceği de belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

REELS VİDEOLARINA YENİ ÖZELLEŞTİRME DÜĞMELERİ GELİYOR

Test edilen yöntemler arasında, ana akışta aşağı kaydırma yapıldığında algoritma menüsünün açılması ve Reels izlerken yukarı kaydırma hareketiyle özelleştirme ekranının belirmesi bulunuyor.

Ayrıca her Reels videosunun altında, benzer içeriklerden daha fazla görmek isteyip istemediğinizi belirten özel düğmeler de yer alacak.

Mosseri’nin bu açıklamalarının ardından platform kullanıcılarından ortak bir tepki ve talep yükseldi.

Yapılan en popüler yorumlarda kullanıcılar, algoritmanın kendilerine öncelikle sadece takip ettikleri kişilerin gönderilerini göstermesini istediklerini dile getirdi.