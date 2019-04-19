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Intel Coffee Lake T işlemci serisine ait yeni detaylar belli oldu

Intel'in Coffee Lake T işlemci serisi hakkındaki yeni bilgiler, şirket tarafından çevrimiçi olarak yayınlandı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 14:50..
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Intel, yeni Coffee Lake T serisi işlemcilerini 15 Mayıs'ta satışa çıkarmayı planlarken, işlemcilere ait birçok detayı da internette yayınladı. Core i3-9100T'den Core i9-9900T'ye kadar devam eden bir seriye sahip Intel Coffee Lake T işlemciler, 14nm üretim teknolojisini kullanıyor.

Normal Coffee Lake işlemcilerden daha düşük saat hızlarına sahip T serisi işlemciler, UHD 630 iGPU ile birlikte gelerek L3 önbellekleri 9 MB'den 16 MB'ye çıkaracak. İ

İNTEL

INTEL COFFEE LAKE T SERİSİNE AİT DETAYLAR

  • i3-9100T: 4 çekirdek / 4 iş parçacığı  (3.10 – 3.70 GHz)
  • i3-9300T: 4 çekirdek / 4 iş parçacığı (3.20 – ??? GHz)
  • i5-9400T: 6 çekirdek / 6 iş parçacığı (1.80 – 3.40 GHz)
  • i5-9500T: 6 çekirdek / 6 iş parçacığı (2.20 – 3.70 GHz)
  • i5-9600T: 6 çekirdek / 6 iş parçacığı (2.30 – 3.90 GHz)
  • i7-9700T: 8 çekirdek / 8 iş parçacığı (2.00 – 4.30 GHz)
  • i9-9900T: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı (2.10 – 4.40 GHz)

 

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