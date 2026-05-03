IPARD-III kapsamında tarıma 2,5 milyar lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek, "Makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje, toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

“BEREKETİN YÜZYILINI İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Modern altyapılar ve teknolojik dönüşümle, tarımsal üretimi artırmaya, "bereketin yüzyılını" inşa etmeye devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu vizyonla yürüttüğümüz IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdık. Bu doğrultuda, makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje, toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.

"4 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE DEV BİR YATIRIMI EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ"

Bu projelerin hayata geçmesiyle toplamda 4 milyar lira değerinde dev bir yatırımı ülkemiz ekonomisine kazandırmış olacağız. Milletimize ve üreticimize hayırlı olsun."