Samsun'da çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır

Anneler Günü, her mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor.

Anneler Günü’ne sayılı günler kala Samsun genelinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor.

Çarşamba ilçesi Eğerceli Mahallesi Samsun-Ordu yolu üzerinde toptan ve perakende çiçek satışı yapan işletmeler de yoğun talebi karşılamak için hazırlıklarını hızlandırdı.

Renk renk çiçeklerle donatılan seralar ve satış alanları, müşterilerin ilgisini çekmeye başladı.

"ALIŞVERİŞLERİ SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Çiçekçiler, Anneler Günü’ne kadar yoğunluğun artarak devam etmesini beklediklerini dile getirirken, vatandaşlara son güne kalmadan alışveriş yapmaları yönünde uyarıda bulundu.

ÇİÇEKÇİLER İÇİN YILIN EN YOĞUN GÜNLERİNDEN BİRİ

Çiçek satışı yapan Polat Suiçmez, Anneler Günü’nün yılın en yoğun dönemlerinden biri olduğunu belirterek, "10 Mayıs Anneler Günü hazırlıklarımız başladı. Yaklaşık 250-300 çeşit çiçeğimiz var. Her bütçeye uygun ürün sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

50 LİRADAN 5 BİN LİRAYA KADAR

Suiçmez, çiçeklerin fiyatlarının 50 liradan başladığını ve 5 bin liraya kadar çıkan özel aranjmanların bulunduğunu ifade etti.

EN ÇOK ORKİDE VE GÜLLER TERCİH EDİLİYOR

Suiçmez, özellikle orkide, gül ve özel tasarım buketlerin en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını söyledi.