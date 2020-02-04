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İpek Tanrıyar'dan hamile pozu

Nisan ayında Murat Evler ile dünya evine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 12:10..
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Oyuncu İpek Tanrıyar, geçen yıl nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturmuştu. Tanrıyar, şimdilerde hamileliğinin beşinci ayını yaşıyor.

"KENDİME SEHPA YAPTIM"

Instagram hesabını aktif kullanan Tanrıyar, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. Tanrıyar, fotoğrafını "Kendime sehpa yaptım. 19 hafta hamile... Aras bebek büyürken..." notuyla yayınladı.

Tanrıyar'ın paylaşımı kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.

İÇKİ PAYLAŞIMI KIZDIRMIŞTI

Kasım ayında hamile olduğunu açıklayan ve kısa süre sonra da elinde içki kadehiyle çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tanrıyar çok tepki çekmişti.

İpek Tanrıyar'dan hamile pozu

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