Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

1 Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dinlenir gibi yaparak bisiklet çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

2 Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme devreye geçti Vatandaşlara avantaj sağlayacak Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması yurt genelinde başladı. Uygulama kapsamında, nakit taşınması esnasında paranın çalınması riski ortadan kalktı.

3 Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

4 İpek Tanrıyar'dan hamile pozu Nisan ayında Murat Evler ile dünya evine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor.

5 Yolcu taşıyan şoför, direksiyon başında telefonla oynadı Samsun'da seyir halindeyken cep telefonu ile oynayan şoförün, hem yolcuların hem de kendi canını tehlikeye attığı o anlar, bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.

6 HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan Ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarını bağrına bastı.