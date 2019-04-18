İpek Yolu projesinde Çin ile Arap ülkeleri anlaştı

Çin'in Şangay şehrinde salı günü ikincisi gerçekleştirilen Çin-Arap Reform ve Kalkınma Forumunda 17 Arap ülkesi, trilyon dolarlık İpek Yolu projesiyle ilgili Çin'le anlaşma imzaladı.

Çin, Mısır, Lübnan, Amman ve Cibuti gibi ülkelerden yüzden fazla iş adamı, politikacı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "İpek Yolunu İnşa Et, Gelişme ve Refahı Paylaş" adlı toplantı, projenin güçlendirilmesine adandı.

STRATEJİK ORTAKLIK KURULDU

Çin ile işbirliğine büyük ilgi gösteren Arap ülkelerinden 12'si İpek Yolu projesine katılmanın yanı sıra Çin ile kapsamlı olanlar da dahil olmak üzere stratejik ortaklıklar kurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang dün düzenlediği basın toplantısında, "Arap temsilciler, İpek Yolu Projesinde Çin ile işbirliğinin Arap ülkelerine reformlarını ilerletmek ve büyümeyi hızlandırmak için büyük fırsatlar getirdiğini söylediler" dedi.

Sözcü Kang'a göre, İpek Yolu projesindeki Çin-Arap işbirliği, pek çok Arap devlet liderinin, bu ay Pekin'de yapılacak olan ikinci Uluslararası İpek Yolu Forumuna katılması beklendiği için güçlü bir ivme daha kazanacak.

ÇİN ARAP DÜNYASININ EN BÜYÜK İKİNCİ TİCARET ORTAĞI

Arap Birliği Genel Sekreteri Khalil Thawadi, Çin'in, 2017'den itibaren 190 milyar dolarlık ciroyla, Arap dünyasının en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu söyleyerek, 21 Arap ülkesinin 2018'de yeni İpek Yolu projesi üzerinde bir mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Çin'in iddialı küresel ticaret altyapı projesi küresel olarak genişliyor

Bu hafta İsviçre, İpek Yolu Projesi'ne katılma niyeti gösterdi. İtalya resmi olarak girişime katılan ilk G7 ülkesi olduğu için Mart ayında Avrupalı müttefiklerinin eleştirisiyle karşı karşıya kaldı. Kısa bir süre sonra ise Lüksemburg projeye katılım konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Yunanistan ve Portekiz de sırasıyla Ağustos ve Aralık aylarında imutabakat zaptı imzalandı.