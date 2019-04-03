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iPhone 11 ile ilgili bilinenler

Apple'ın bu yıl içinde tanıtacağı yeni iPhone ile ilgili bilinenleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 14:22..
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1Buçuk Teknoloji 2.Bölüm: iPhone 11 ile ilgili tüm bilinenler

''1Buçuk Teknoloji serimizin ikinci bölümünde iPhone 11'e daha yakından bakıyoruz.''

Apple, yeni nesil iPhone serisini tanıtmaya hazırlanırken, şimdilik iPhone 11 olarak isimlendirilen telefon hakkında bazı söylentiler ortaya çıkmış durumda. iPhone 11 ile ilgili tüm bilinenleri anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 11 hangi özelliklere sahip olacak? YouTube'tan İZLE

Yeni nesil iPhone serisinin her ne kadar bu özellikler ile gelmesi beklense de özellikle 5G teknolojisi ve ters kablosuz şarj konusunda Apple'ın rakiplerinden bir hayli geride kaldığını söyleyebiliriz.

Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın. Aşağıdaki bağlantıdan katlanabilir iPhone'lardan bahsettiğimiz 1Buçuk Teknoloji'nin ilk bölümüne ulaşabilirsiniz.

 

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@eshteknoloji

iPhone 11 ile ilgili bilinenler VİDEO

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