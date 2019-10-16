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iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

Bir YouTuber, iPhone 11 Pro'nun tek bir parçasını değiştirerek, telefonu iPhone 11 Pro Max modeline çevirdi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 15:23..
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Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri arasında, batarya ve ekran boyutu dışında neredeyse pek bir fark bulunmuyor.

Bir YouTuber, iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinin içini açarak, yalnızca tek bir parçanın farklı olduğunu tespit etti. Düz mantıkla bakacak olursak; iPhone 11 Pro Max'in içindeki bu parçanın iPhone 11 Pro'ya takılması, telefonu otomatik olarak iPhone 11 Pro Max'e dönüştürecekti.

iphone 11

İKİ MODELDE TEK FARKLI OLAN PARÇA DİRENÇ

iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan ana kart, RAM ve işlemci gibi parçaların hepsi birebir aynı. Apple, bu iki telefon modelini birbirinden ayırmak için ise tek bir direnç kullanıyor. İşlemcinin hemen yanında bulunan bu direncin görevi ise, iOS yazılımına hangi iPhone modelinde çalıştığını anlatmak.

iPHONE 11 PRO, iPHONE 11 PRO MAX'E DÖNÜŞTÜ

Çinli YouTuber, iPhone 11 Pro'da bulunan bu direncin yerine, iPhone 11 Pro Max'ten çıkardığı direnci yerleştirdi ve iOS yazılımını iPhone 11 Pro Max modelinde çalıştığına ikna etti. Bu sayede telefon, iPhone 11 Pro Max modeli gibi davranmaya başladı.

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

Çinli YouTuber bu yöntem sayesinde, batarya ve ekran boyutu farklılıklarını saymazsak, iPhone 11 Pro'yu iPhone 11 Pro Max gibi kullanmaya başladı.

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iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

iPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştüiPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştüiPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştüiPhone 11 Pro, tek bir parçayla iPhone 11 Pro Max'e dönüştü

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