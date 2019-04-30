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iPhone 11'in tasarım özellikleri sızdırıldı

iPhone 11'in tasarımına ait yeni görüntüler internette paylaşıldı. Telefonun sızdırılan tasarım özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 14:10..
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iPhone 11 hakkında yavaş yavaş bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar birçok konsept videosu yayınlanan iPhone 11 hakkında bu sefer bazı teknik detaylar internette paylaşıldı.

Yaptığı gerçek sızıntılarla ünlü OnLeaks, iPhone 11'in nasıl görüneceğine dair aşağıdaki videoyu paylaştı.

iPhone 11'in yeni tasarım görüntüleri VİDEO

Videodaki iPhone 11'e baktığımızda, daha önce sizlere aktardığımız gibi telefonun arka tarafında üçgen şeklinde yerleştirilmiş 3 adet kamera olduğunu görüyoruz. Apple kamera konusunda Huawei ve Samsung ile rekabet edebilmek için kameralara oldukça odaklandığını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki tasarım videosuna ek olarak iPhone 11 hakkında bazı bilgiler de paylaşıldı. Boyutlarının 143.9 x 71.4 x 7.8mm olacağı belirtilen iPhone 11, 5,8 inçlik ekran boyutuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Ön tarafında yine bir çentik tercih edecek Apple, yeni nesil iPhone'un arka tarafında ise tamamen cam panel kullanacak.

Yeni iPhone 11 ile ilgili şimdilik başka bir detay bulunmazken, yeni gelişmelere anında ulaşabilmek için bizi takip etmeye devam edin.

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