iPhone 12 serisinin beklenen özellikleri

Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtmıştı.

Şirket, her ne kadar bu modelleri beklenenden biraz daha düşük fiyata piyasaya sürse de telefonlar, tasarım açısından pek de beğenilmemişti.

Apple, şimdi ise gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisi hakkında çalışmalarına devam ediyor. Peki iPhone 12 serisi hangi özelliklere sahip olacak ve kullanıcılara neler sunacak?

iPhone 12 ile ilgili ortaya çıkan bütün bilgilere aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.