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iPhone 12 serisinin beklenen özellikleri

Gelecek yıl tanıtılacak olan iPhone 12 serisi ile ilgili, şimdiye kadar ortaya çıkan bütün iddiaları sizler için derledik.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 12:06..
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Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtmıştı.

Şirket, her ne kadar bu modelleri beklenenden biraz daha düşük fiyata piyasaya sürse de telefonlar, tasarım açısından pek de beğenilmemişti.

Apple, şimdi ise gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisi hakkında çalışmalarına devam ediyor. Peki iPhone 12 serisi hangi özelliklere sahip olacak ve kullanıcılara neler sunacak?

iPhone 12 ile ilgili ortaya çıkan bütün bilgilere aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.

iPHONE 12 SERİSİ HANGİ ÖZELLİKLER İLE GELECEK? - YouTube'dan İZLE

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