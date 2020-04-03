iPhone X'e Windows 10 işletim sistemi yüklendi

Herhangi bir işletim sistemi üzerine farklı bir işletim sistemi yüklemenizi sağlayan sanal makineler, birçok farklı cihazda kullanılabiliyor. Örneğin Windows kullanan bilgisayarlara Android işletim sistemi, bu sanal makineler sayesinde yüklenebiliyor.

iPhone ve iPad’ler için geliştirilen sanal makine UTM ise, iOS üzerine farklı işletim sistemleri yüklenmesini sağlıyor.

Hacking Jules isimli YouTube kanalı, UTM kullanarak iPhone X modeline Windows 10 yükleyip çalıştırmayı başardı.

Windows 10 yüklü iPhone X'e baktığımızda, Office ve Paint gibi Windows uygulamalarını da çalıştırdığını görebiliyoruz. Ancak, tahmin edebileceğiniz gibi bu uygulamalar oldukça yavaş açılıyor.