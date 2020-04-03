taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7076
Euro
7.2488
Altın
1611.6
Borsa
89663.54
Gram Altın
347.231
Bitcoin
46617.2

iPhone X'e Windows 10 işletim sistemi yüklendi

Bir YouTuber, sanal makine kullanarak iPhone X modeline Windows 10 kurdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

iPhone X'e Windows 10 işletim sistemi yüklendi

Herhangi bir işletim sistemi üzerine farklı bir işletim sistemi yüklemenizi sağlayan sanal makineler, birçok farklı cihazda kullanılabiliyor. Örneğin Windows kullanan bilgisayarlara Android işletim sistemi, bu sanal makineler sayesinde yüklenebiliyor.

iPhone ve iPad’ler için geliştirilen sanal makine UTM ise, iOS üzerine farklı işletim sistemleri yüklenmesini sağlıyor.

Hacking Jules isimli YouTube kanalı, UTM kullanarak iPhone X modeline Windows 10 yükleyip çalıştırmayı başardı.

iPhone X'e Windows 10 yüklendi - VİDEO

Windows 10 yüklü iPhone X'e baktığımızda, Office ve Paint gibi Windows uygulamalarını da çalıştırdığını görebiliyoruz. Ancak, tahmin edebileceğiniz gibi bu uygulamalar oldukça yavaş açılıyor.

Instagram: @eshteknoloji

İlginizi Çekebilir
Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak
Koronavirüsün ABD'de hızla yayılmasının ardından Apple, ülke genelindeki bütün mağazalarını en erken mayıs ayına kadar açmayacağını duyurdu.
Facebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandı
Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger, Mac ve Windows'a geldi.
Tesla, koronavirüse rağmen 88 bin araç teslim etti
Tesla, koronavirüse rağmen 2020'nin ilk çeyreğinde 88 bin 400 aracın teslimini gerçekleştirdi.
Amazon, depo çalışanları için korona önlemlerini artırdı
Amazon'un depolarında koronavirüsün izlerine rastlanmasının ardından önlemler artırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
201
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
2003
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
117
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
180
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
43
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
201
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir