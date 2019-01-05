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iPhone'lar Almanya'da resmen yasaklandı

Qualcomm ile Apple arasında süren davada kazanan Qualcomm oldu.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 09:51..
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Apple ile Qualcomm arasında süren dava sonuçlandı. Karara göre Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 8 modelleri Almanya'da resmen yasaklandı.

APPLE İZİNSİZ KULLANDI

Qualcomm, kendilerine ait olan bir güç tasarrufu özelliğinin, gerekli izinler alınmadan iPhone cihazlarda kullanıldığını söyledi ve mahkemeye başvurdu. Mahkeme Qualcomm'u haklı bularak iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışını durdurdu.

apple

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

20 Aralık'ta alınan bu karar şimdiye kadar yürürlüğe girmemişti. Qualcomm, 1.34 milyar euro kefalet bonosu sözleşmesini imzaladı ve karar resmen yürürlüğe girdi. Alman mahkeme, Qualcomm'a, bu telefonların satışından elde edilen geliri talep etme hakkı da verdi.

Böylelikle, yeni yılda da gelirleri bir hayli düşen Apple'a bir darbe de Almanya vurmuş oldu. Qualcomm'un telefon satışından elde edilen geliri talep edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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