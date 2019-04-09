Piyasada bulunan bütün akıllı telefonlarda konum özelliği bulunuyor. Bu özellik, gerek internet bağlantısını kullanarak gerekse GPS uyduları ile bağlantı kurarak uygulamaların konumunuza erişmesine izin veriyor.

iPhone'larda bulunan konum izleme özelliği, neredeyse gittiğiniz her yerde arkanızda bir iz bırakmanıza neden oluyor, çünkü iPhone'lar gittiğiniz her yerin kaydını özel bir listede barındırıyor.

Eğer sizde iPhone'lardaki konum izleme özelliğini kapatmak istiyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.:

Apple, bu konum verilerini kişiye özel hizmetleri daha iyi optimize etmek için kullanıldığını, söz konusu verilerin şifrelendiğini ve asla başka insanlarla paylaşılmadığını belirtse de gizlilik endişesi yaşayan kullanıcılar, iPhone’ların konum izleme özelliğini devre dışı bırakabilir.

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iPhone'ların konum kaydetmesini engelleme VİDEO