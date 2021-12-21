Mevduat nedir

Mevduat; bir bankaya, faiz karşılığında ve belli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak koşuluyla yatırılan para olarak adlandırılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından, mevduatın ne olduğuna dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu.

MEVDUAT NEDİR?

Mevduat, bir bankaya faiz karşılığında ve belli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak koşuluyla yatırılan para olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde aktif tüm banka sistemlerinde vadeli mevduat hesabı bulunmaktadır.

Mevduatın istenilen hesaplara, yerine veya türüne göre ismi değişiklik göstermektedir.

O isimler ise "mevduat hesapları", "alacaklı cari hesaplar" ve "küçük cari hesaplar" olarak adlandırılır. Mevduat ticari bankaların en önemli kaynaklarından birisidir.