Arazöz nedir

Sulama kamyonu olarak da bilinen arazözler, araçlara monte edilmiş su tankı vasıtasıyla su nakli ve sulama işlerinde kullanılan bir tür iş makinesidir.

Arazöz (Fransızca arroseuse), kamyon, traktör türünde bir taşıta su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek imal edilen ve genellikle ön ya da arkasında sulama düzeneği bulunan motorlu araçtır.

Ülkemizde genellikle yol yapım-bakım işlerinde su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan arazözler, yangın söndürme aracı olarak da tercih edilirler.

KULLANIM ALANLARI

Arazözlerin, yol yapımı sırasında çalışma sahasındaki toz kontrolünü sağlamak, dolgu işlerinde sıkıştırma için gerekli suyu temin etmek, cadde ve sokak temizliği sırasında yolları ve kaldırımları(tretuvar) yıkamak, yol kenarı ağaçlandırma alanlarını sulamak gibi farklı kullanım alanları vardır.

YANGINA MÜDAHALEDE ÖN SIRADA

Yangın söndürme faaliyetlerinde de kullanılan bu araçlar, yangın yerine hızlı şekilde ulaşılabilirliği, orman yangınları için arazi şartlarına elverişli olması ve manevra kabiliyetinin yüksek olması, hendek gibi engebeli arazilerde de kullanılabilir olması gibi bir çok nedenden dolayı tercih edilirler.

Şehir içi yangın olaylarında, itfaiye ekiplerine dar alanlarda su naklini sağlayabilmek ve orman yangınlarına müdahale edebilmek için en az 200 metre uzunluğunda üç çeşit hortum ve bu hortumları birbirine bağlayan aparatlar, köpük donanımlar, kendini kurtarma vinci vb. aletlerle donatılmışlardır.