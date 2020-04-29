Avrupa Birliği nedir

Avrupa Birliği (AB) 28 üye ülkeden oluşan, toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan, siyasal ve ekonomik örgütlenmedir.

1951 yılında 6 ülkenin ortak girişimleri ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile kurulan, daha sonra 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla ortaya çıkan ve ilk adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan bu kuruluşun temelinde, ekonomi yatar.

Avrupa Birliği'nin (AB) temel amacı, birliğe üye olan ülkelerdeki vatandaşların hayat standardını artırmak ve daha yaşanılabilir bir dünya sağlamayı hedefliyor.

EKONOMİK VE SİYASİ ÖRGÜTLENME

Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda AB büyük bir ticari güç halini aldı ve çevre kalkınma gibi konularda dünya lideri olma konumuna geldi.

Ekonomik ve siyasi bir örgütlenme olarak da tanımlanan bu birlik şuan itibarıyla 28 ülkeden oluşuyor ve toplam nüfusu 500 milyondan fazla.

AMACI

Birliğin kuruluşundaki amaç; üye olan ülkelerin refah içerisinde yaşaması, ekonomik, sosyal ve politik alanlarda ortaklaşa bir tavır sergilemesi ve bu alanlarda iyileştirmeler yapılması.

KURUCU ÜLKELER

Bu temeli atan ülkeler başta Fransa ve Batı Almanya olmak üzere Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda'dır. AB'nin başkenti ise Bürksel'dir.

TÜRKİYE ADAY ÜLKE

Türkiye ise Avrupa Birliği'ne üye olmak için adaylık başvurusunu yapmış, henüz olumlu bir sonuç alamamıştır.