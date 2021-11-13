Acem nedir

Arapça bir kelime olan Acem; genellikle İranlılar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda ince ipek kumaş anlamına gelmektedir.

Genellikle İranlılar için kullanılan Acem müzik veya dans terimi olarak kullanılabilir.

Birden fazla kullanım alanı olan Acem hem halk türkülerinde hem de gazel ve kaside türündeki şiirlerde sık sık geçer.

ACEM NEDİR

Acem kelimesini anlamı; İran’da doğmuş veya yaşayan bir kişi, yerli veya Pers veya İran sakinleri, İran’a özgü, topluluk olarak tanımlanır. Eskiden astarlarda kullanılan ince bir ipek kumaştır.

TDK'ya göre Acem kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: İranlı