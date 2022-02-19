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Ağız kanseri nedir
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 13:03
- Güncelleme : 19.02.2022 - 13:06
Kanser hastalıklarına karşı dikkatli olmak ve sık sık rutin kontrolleri yaptırmak gerekiyor.
Kanserin her türlüsü tehlikeli olurken, erken tedavi ise hayat kurtarıyor. Zamanla farklı türleri çıkan kanserlerden ağız kanseri; sigara ve alkol tüketiminde kendisini daha fazla gösteriyor.Bu nedenle sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı beslenme oldukça önemli.
AĞIZ KANSERİ NEDİR
Genellikle alt dudak olmak üzere ağzın içinde, gırtlak bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında oluşan kanser türüdür. Çoğunlukla 30'lu yaşlardan sonra görülmeye başlar.
Türkiye'de hem kadın hem de erkeklerde görülür. Ancak kadınlarda görülme olasılığı fazladır. Erken teşhiste hastanın yaşama oranı artar.
Sigara ve alkol gibi sağlıksız ürünler, bu kansere davetiye çıkarır. Zamanla daha derin dokulara, komşu yumuşak dokulara, lenf bezlerine, sinirlere, kan damarlarına ve kemiğe yayılmaktadır.
BELİRTİLERİ
- Kulaklara kadar vuran ağrı
- Ağız içi yaralar
- Dudak ve ağızda geçmeyen, kanayan yaralar
- Ses değişikliği
- Diş kayıpları
- Yutma güçlüğü
- Boyunda şişlik veya kitlenin ortaya çıkması
- Konuşma güçlüğü
TEDAVİSİ
Uzman doktor hastalığı teşhis ettikten sonra hızla tedaviye başlar. Eğer gerekliyse cerrahi müdahale yapılır ve kanserli bölge temizlenir. Ardından radyasyon ve kemoterapi uygulanır.