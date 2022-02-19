Ağız kanseri nedir

Ağız kanseri; Genellikle alt dudak olmak üzere ağzın içinde, gırtlak bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında oluşan bir rahatsızlıktır. Bazı belirtilerle kendisini gösterebilir.

Kanser hastalıklarına karşı dikkatli olmak ve sık sık rutin kontrolleri yaptırmak gerekiyor.

Kanserin her türlüsü tehlikeli olurken, erken tedavi ise hayat kurtarıyor. Zamanla farklı türleri çıkan kanserlerden ağız kanseri; sigara ve alkol tüketiminde kendisini daha fazla gösteriyor.Bu nedenle sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı beslenme oldukça önemli.

AĞIZ KANSERİ NEDİR

Genellikle alt dudak olmak üzere ağzın içinde, gırtlak bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında oluşan kanser türüdür. Çoğunlukla 30'lu yaşlardan sonra görülmeye başlar.

Türkiye'de hem kadın hem de erkeklerde görülür. Ancak kadınlarda görülme olasılığı fazladır. Erken teşhiste hastanın yaşama oranı artar.

Sigara ve alkol gibi sağlıksız ürünler, bu kansere davetiye çıkarır. Zamanla daha derin dokulara, komşu yumuşak dokulara, lenf bezlerine, sinirlere, kan damarlarına ve kemiğe yayılmaktadır.

BELİRTİLERİ

Kulaklara kadar vuran ağrı

Ağız içi yaralar

Dudak ve ağızda geçmeyen, kanayan yaralar

Ses değişikliği

Diş kayıpları

Yutma güçlüğü

Boyunda şişlik veya kitlenin ortaya çıkması

Konuşma güçlüğü

TEDAVİSİ

Uzman doktor hastalığı teşhis ettikten sonra hızla tedaviye başlar. Eğer gerekliyse cerrahi müdahale yapılır ve kanserli bölge temizlenir. Ardından radyasyon ve kemoterapi uygulanır.