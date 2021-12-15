Ahit sandığı nedir

Ahit Sandığı, Allah’ın isteği doğrultusunda ve Allah’ın emirlerine uygun olarak İsrailoğulları tarafından yapılmış birçok inanç için kutsal olan bir sandıktır.

Ahit kelimesi ”emir, talimat, anlaşma” vb. gibi anlamlarına gelir.

Ahit Sandığı olarak bilinen çok gizemli bu sandık, içerisinde Hz. Harun ve Hz. Musa’nın eşyalarının bulunduğu bir sandıktır.

Tarihi kayıtlarda ve kutsal kitaplarda da bu sandıktan söz edilmektedir.

'Ahit Sandığı', Yahudiler ve Tapınak Şövalyeleri tarafından 26 asırdır aranıyor.

AHİT SANDIĞI TASVİRİ

Ahit Sandığı, akasya ağacından yapılmış, içi ve dışı altın ile kaplanmış kutsal bir sandıktır.

Exodus'ta sandığın yapılış şekli ölçülerine kadar anlatılmaktadır.

2,5 cubit uzunluğunda, 1,5 cubit genişliğinde, 1,5 cubit yüksekliğindedir. Yapıldıktan sonra altınla kaplanmış ve yanına taç ya da altın kalıpları konulmuştur. Altından dört halka sandığın dört köşesine sabitlenmiş ve kolay taşınabilmesi için içlerinden akasya ağacından iki kol geçirilmiştir.

Üzerine altından bir kapak konulmuş, kapağın üzerine de Cennet'in kapısında bekleyen iki meleğin karşılıklı birer tasviri konulmuştur. Kapağın kalınlığı ve melek figürlerinin ölçüleri hakkında bir bilgi yoktur.

Son olarak sandık koruyucu bir bez ile örtülerek muhafaza edilmiştir.

AHİT SANDIĞI ÖNEMİ

Ahit Sandığı, Tanrı'nın emri ile yapılmıştır. Sandığın yapım amacı Tanrı tarafından Hz.Musa'ya verilen ve iki taş levhaya yazılmış olan 10 Emir'i muhafaza etmektir. 10 Emir, Tanrı ve İsrailoğulları arasındaki bir anlaşmadır. Sandığa bu nedenle Ahit yani Anlaşma Sandığı adı verilmiştir.

Ayrıca İncil'in Mısır'dan Çıkış bölümü 25:22'de Tanrı, "Seninle orada, Ahit Sandığı’nın üstündeki melekler arasında, Bağışlanma Kapağı’nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana emirler vereceğim." demiştir. Bu nedenle Yahudilik inancında Ahit Sandığı, Tanrı'nın fiziksel olarak bulunmuş olduğu yerdir ve önemi büyüktür.

AHİT SANDIĞINDAKİ 10 EMİR

1. Allah'tan başka ilâhların olmayacak.

2. Kendin için oyma put yapmayacaksın.

3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın.

4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.

5. Babana ve anana hürmet edeceksin.

6. Adam öldürmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.

10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

AHİT SANDIĞI NEREDE?

Ahit Sandığı'nın nerede olduğu hala bilinmemektedir. Tapınak Şövalyeleri, yüzlerce yıl boyunca bu sandığı aramış fakat bir sonuca ulaşamamıştır.

Bazı kaynaklara göre Ahit Sandığı, Babil işgali sırasında yok edilmiştir.

Ahit Sandığı'nın nasıl kaybolduğuna dair birçok görüş ortaya atılsa da bu konu hakkında net bir bilgi yoktur.

ÇORUM'DA BULUNDU İDDİASI

Çorum'da bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon yapan Çorum polisi, altın kaplama bir Ahit Sandığı'nı ele geçirdi.

Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, operasyonda ele geçirilen altın kaplama ahit sandığı ve altın sikkenin, 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu, eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi.