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    Akatizi nedir

    Akatizi, bacakları hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir dürtü yaratan bazı ilaçların yan etkisidir. Genellikle bir kişi yeni bir ilaca başladıktan hemen sonra başlar.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:56
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    Akatizi nedir

    Akatizi kelimesi Yunanca oturmak anlamına gelir. Bu nedenle, akatizi durumu, esas olarak bacaklarda acil bir hareket veya huzursuzluğa neden olan zihinsel ajitasyon durumuna işaret eder.

    Akatizi bir durum değil, başka bir hastalık veya bozukluğu tedavi etmek için kullanılan ilacın bir yan etkisidir.

    Akatizi terimi 1903'de Haskovec tarafından kullanılmıştır. Haskovec oturma güçlüğü bulunan iki hastası için bu terimi kullanmış ve bu belirtinin kompulsif nitelikte olduğunu düşünmüştür.

    Daha sonraki araştırıcılar akatiziyi "oturma korkusu" olarak belirtmişlerdir. Eski Yunan metinlerinde akatizi terimi geçmekte ve anlamı "ayakta durmak" olarak bilinmektedir.

    AKATİZİ BELİRTİLERİ

    • Kaygı
    • Sabırsızlık duygusu
    • Panik
    • Artan sinirlilik
    • İlerleme hızı
    • Yürürken ayakları karıştırmak veya sürüklemek
    • Otururken ayaklara dokunmak veya bacakları çaprazlamak
    • Yürürken dizleri yüksek kaldırmak
    • Ağırlığı bir ayağından diğerine kaydırmak veya ayakta dururken ileri geri sallamak

    Akatizi nedir #1

    AKATİZİYE NEDEN OLAN İLAÇLAR

    Akatazi bazı antipsikotik ilaçların bir yan etkisidir, bu antipsikotik ilaçlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

    • Klorpromazin (Thorazine)
    • Flupentiksol (Fluanxol)
    • Flufenazin (Prolixin)
    • Haloperidol (Haldol)
    • Loksapin (Loxitane)
    • Molindon (Moban)
    • Pimozide (Orap)
    • Proklorperazin (Compro, Compazine)
    • Tiyoridazin (Melleril)
    • Tiyotiksen (Navane)
    • Trifluoperazin (Stilizan)

    Akatizi nedir #2

    AKATİZİ TEDAVİSİ

    Akatizi hatalığının tedavisi ilk önce hastalığa sebep olan ilacın bırakılmasıyla başlar. Akatiziye neden olan ilacı almayı bıraktıktan sonra semptomun gitmesi gerekir.

    Bununla birlikte, ilacı durdurmasına rağmen hafif bir vaka iledevam edebilecek bazı insanlar vardır. Akatizinin mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi önemlidir.

    Tedavi edilmeden bırakıldığında psikotik davranış daha da kötüleşebilir. Bu durum aynı zamanda zihinsel bir hastalığı tedavi etmek için gereken ilaçların alınmasını da önleyebilir.

    Bazı akatizi hastalarında intihar düşünceleri veya şiddet içeren davranışlar olmuştur. Akatizi ayrıca geç diskinezi riskini de artırabilir.

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