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    Aks nedir

    Aks; motorun sağladığı gücü ve torku tekerleğe aktaran bir parçadır. Aracın tüm yükünü üstlenmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 16:17
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    Aks nedir

    Yolcular dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenen aks, güvenliği ve konforu sağlamaktadır.

    AKS NEDİR

    AKS diğer bir adıyla bilinen dingil, motorlu araçlarda diferansiyel sisteminden çıkan dönme hareketini tekerleklere ileten çelik mildir.

    Diferansiyelde sol ve sağ tarafta olmak kaydıyla iki tane aks yer alır. Aksları oluşturan genel aksamlar keçe, rulman ve körüklerdir. Aksların merkezlenmesini sağlayan aks rulmanları, aks kovanında yer alır.

    AKS NE İŞE YARAR

    AKS yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenmektedir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.

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