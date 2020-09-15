ALS hastalığı nedir

Kısaltması ALS olan amyotrofik lateral skleroz hastalığı, istemli kas hareketlerinden sorumlu sinir hücrelerinin hasar görmesi sebebiyle oluşan nörolojik hastalık grubudur.

Nöron hastalığı olarak da bilinen 'amyotrofik lateral skleroz' (ALS) hastalığı, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin merkezi sinir sistemindeki kaybıyla meydana gelen bir hastalıktır.

ALS HASTALIĞININ ORTAYA ÇIKIŞI

Hastalık, merkezî sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronların) kaybından ileri gelir.

Bu hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açar. Ayrıca erken ya da geç hareketin birinci nöronu da hastalanır. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

ALS, kaslardaki zayıflık ellerde ya da bacaklarda, ağız-yutak bölgesinde ya da dilde başlayabilir ve sürekli ilerleyerek yayılır.

Bu yayılma, "bulber" alandaki kasları da tutabileceği için konuşma ve yutma güçlüğüne neden olabilir. ALS, ileri evrelerinde solunum yetersizliğine de yol açabilir.

ALS, genellikle erişkin yaşlarda (40-50) ve erkeklerde, kadınlara göre biraz daha sık görülür. Görülme sıklığı (prevalansı) 100 bin de 1-1,5 civarındadır.

Daha genç ve daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilen ALS'nin, genellikle zayıf insanlarda görüldüğü dikkat çekmektedir.