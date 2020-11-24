Altimetre nedir

Bir bölgenin deniz seviyesine olan yüksekliğini bulmaya yarayan cihaza altimetre denir.

Açık hava basıncının yükseklikle ilişkisi baz alınarak, bir yerin deniz seviyesine yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre olarak adlandırılır.

Bir tür barometre olan altimetre, uçakta, dağcılar tarafından, askerlikte ve meteoroloji tarafından kullanılır.

Hava basıncı, yükseklikle beraber sıcaktan ve nemden de etkilenir.

ATMOSFER BASINCI

Kapalı bir kapta, bütün noktalarda gaz basıncı eş değerdir.

Bu durumda açık hava basıncınının değeri de yüksek, yani dağlık bölgelerde daha düşük, deniz seviyesindeyse en üst düzeyde olur.

Bunun sebebi, atmosfer yoğunluğunun yer çekimi nedeniyle yeryüzüne yakın bölgelerde daha büyük olmasıdır.

Yüksek bölgeylere çıktıkça hava yoğunluğu azalırken, buna eşdeğer olarak yüksek bölgelere çıkıldıkça maruz kalınan atmosfer tabakasının kalınlık derecesi de azalmış olur.

Deniz seviyesinin üstüne çıkıldığı durumlarda hava basıncı azalır. 500 metre yüksekliğe kadar her 10,5 metrede hava basıncı 1 mmHg azalır.