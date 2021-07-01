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    Amenore nedir

    Amenore; regl kanamasının hiç olmaması ya da kısa bir süre sonra kesilmesi olarak adlandırılır. Bu durum en fazla hamilelerde görülmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 11:58
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    Amenore nedir

    Amenore, regl kanamasıyla ilgili yaşanan sorunlara verilen genel bir isimdir. Regl kanamasının olmaması ya da başladıktan kısa bir süre içerisinde kesilmesi olarak adlandırılan Amenore'nin en yaygın nedeni hamileliktir.

    AMENORE NEDİR

    Amenore, regl kanamasının hiç olmaması ya da başladıktan sonra herhangi bir nedenle kesilmesi durumudur. Amenore'nin diğer nedeni üreme organları ya da hormon seviyelerini düzenleyen bezlerle ilgilidir.

    AMENORE NEDENLERİ

    Amenore nedenleri ise emzirme, menopoz, yoğun egzersiz, aşırı zayıflık, fiziksel hastalık ve strestir.

    AMENORE TEDAVİSİ

    Normal kiloyu muhafaza ederek, aşırı kilo kaybı veya kilo alımının neden olduğu Amonere önlenebilir. Hastalığın seyri nedenine ve mevcut tedaviye bağlıdır. Tedaviler arasında; anatomik anormalliklere cerrahi müdahale, altta yatan koşulların düzeltilmesi, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, hormon terapileri yer alır.

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