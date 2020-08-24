Amerikyum nedir

Gümüş-beyaz, sentetik bir element olan Amerikyum, ağır elementlerin nükleer reaksiyonları sırasında oluşur.

Amerikyum, Glenn Seaborg, Albert Ghiorso, Ralph James ve Tom Morgan tarafından 1944 yılında, Chicago Üniversitesi'nde Metalurji Laboratuvarı'ndaki çalışmalar sırasında keşfedildi.

Amerikyum ve izotopları, neredeyse tüm binalarda bulunan duman dedektörleri ve gelecekteki uzay görevlerine güç sağlama potansiyeli dahil olmak üzere çok az ama önemli kullanıma sahiptir.

Element, yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilen ve ciddi hastalıklara neden olabilen oldukça radyoaktif bir elementtir.

AMERİKYUM HAKKINDA

-Atom numarası (çekirdekteki proton sayısı): 95,

-Atomik sembol (elementlerin periyodik tablosunda): Am,

-Atom ağırlığı (atomun ortalama kütlesi): 243,

-Erime noktası: 2149 derece Fahrenheit (1176 santigrat derece),

-Kaynama noktası: 3652 F (2011 C)

-En yaygın izotop: Am-241