Android One nedir

Google'ın daha basit ve sade bir işletim sistemi vadeden Android One programı, yüklü telefonlara güncelleme önceliği sunuyor.

Google'ın bazı akıllı telefonlar için kullanıma sunduğu Android One, aslında başlı başına bir android sürümü değil, Google'ın akıllı telefon üreticilerine sunduğu bir standarttır.

Android One programına üye olan üreticiler, Google’ın koyduğu standartlara uygun çalışmayı kabul etmiş oluyor ve bu şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Android One programına dahil olan akıllı telefonlar ise, Google'ın geliştiridiği daha saf ve hızlı bir android sürümünden faydalanabiliyor.

GÜNCELLEME ÖNCELİĞİ VAR

Google, Android One programında olan bir model kullanan akıllı telefon kullanıcılarına, Android güncellemelerini ilk önce alma fırsatı sunuyor ve kullanıcılar en son yayınlanan güncellemeleri ilk önce deneme fırsatına sahip oluyor. Üstelik Google, bu cihazlara 2 yıl güncelleme garantisi veriyor.

Son olarak, Android One programına dahil olan telefonların arka alt kısmında bu logoyu görebilirsiniz. Ayrıca telefonun açılış logosunda da Android One ibaresi bulunuyor. Böylelikle, kullandığınız telefonun Android One programına dahil olup olmadığını görebilirsiniz.