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Armadillo nedir
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 16:34
Armadillolaların genellikle bedenlerinin tamamını kaplayan çokgen pullardan oluşan kabukları, vücutlarını dış etkenlerden korumaya yaramakta ve bu görüntüleriyle tespih böceğine benzemektedir.
Armadillo, İspanyolca'da ''küçük zırhlı'' anlamına gelip sahip oldukları zırhtan dolayı bu ismi almışlardır. Sert ama esnek olan bu koruyucu kabukları hareket yeteneklerini ya da kıvrılmalarını engellememektedir. Hayvanın sırtındaki pullar, tehlike anında adeta bir top gibi yuvarlaklaşan dokuz sıra kastan meydana gelmektedir.
Koku alma duyuları oldukça gelişmiş olan bu canlılar, genellikle böcek ve solucanla beslenmektedir. Gelişmiş koku alma duyularının aksine görme duyuları zayıftır. Toprak kazma yeteneği oldukça iyi olan armadillolar, kuyruk dahil olmak üzere yaklaşık 75 cm uzunluktadır.
Toprağı kazarken son derece hızlı hareket eden bu hayvanlar, toz altında kalmamak amacıyla yaklaşık 6 dakika gibi uzun bir süre nefes tutabilme özelliğiyle de dikkat çekmektedir.
Bir defada dört yavru dünyaya gelir ve doğan yavruların dördü de aynı cinsiyettedir. Birçok türü olan armadillolar üzerindeki çizgiler sayesinde birbirlerinden ayrılmaktadır.
Sosyal yaratıklar olmayan armadillolar, uykuyu çok sevmekte ve National Geographic’e göre günün yaklaşık 16 saatini yuvalarında uyuyarak geçirmektedir. Vücutlarında yağ depolarının bulunmaması ve metabolizma hızlarının düşük olması bu hayvanları soğuğa karşı dayanıksız kılmaktadır.
ARMADİLLOLARIN ÖZELLİKLERİ
- Temel yiyecekleri böcekler olan bu hayvanlar yılda ortalama 100 kg böcek tüketir.
- Armadillolar yalnız, çiftler halinde veya küçük gruplar halinde yaşar.
- Tehlike anında kaçmanın veya yuvaya gizlenmenin yanı sıra bazı armadillo türlerinin çeşitli sesler çıkardığı bilinir. Örneğin; Peludos türü veya kıllı armadillolar hırıltılı sesler çıkarırken, Mulita türü ise bir insan dilinin hızlı bir biçimde çarpmasına benzer sesler çıkarır.
- Düşmanlarından korunmak için bazen bitkilerin arasına saklanırken bazen de bir yerden diğer yere sıçrayıp düşmanlarını ürkütebilir.
- Bir armadillo, toprağı bir köpekten daha hızla kazabilir.
- Sahip oldukları zırh, başının üstünü, uzuvlarının üst kısımlarını ve kuyruğunu örter. Aynı zamanda bu tarz zırhı bulunan tek memeli canlı türüdür.
- Zırhları tehlike ve düşmanlarının yanı sıra onları dikenli bazı bitkiler ile kaktüslerden de korur.
- Alt bölgesinde bulunmayan zırhlı dış yapı, yumuşak deri ve kürkle kaplıdır.
- Armadillolar insanlar dışında cüzzam hastalığına yakalanan birkaç canlı türünden biridir ve bu nedenle bu hastalığın araştırılmasında kullanılır.
- Tehlike anında büründükleri top şekli hayvanın sadece zırhlı bölgelerini açıkta bırakır.
- Yağmur ormanları, otlaklar ve yarı-çöller dahil ılıman ve sıcak habitatlarda yaşar.
- Genellikle geceleri avlarının peşine düşer.
- Dev armadillolar günde yaklaşık 18 saat uyur.
- Dokuz bantlı armadillo rutin olarak aynı dörtlü gruplara sahip olduğu bilinen tek memelidir.
- En ilginç özellikleri, vücudunun çoğu bölgesinin sert zırhla kaplı olmasına rağmen dişlerinin mineyle kaplı olmamasıdır. Bu nedenle dişleri son derece yumuşaktır.
- Dişlerinin yumuşak olması, karınca, termit, larva (kurt), kabuksuz böcekler gibi yumuşak besinlerle beslenmesini mecburi kılmıştır.
- Böceklerin yanı sıra, armadillolar küçük omurgalıları, bitkileri ve bazı meyveleri besin olarak tüketir.
- Soğuk havalarda grup halindeki birkaç armadillo vücut ısılarını paylaşmak için bir yuvada toplanabilir.