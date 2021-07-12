Armadillo nedir

Genellikle Orta ve Güney Amerika’da bulunan armadillo ya da bilinen adıyla tatu, vücudu koruyucu özellikteki sert bir kabukla örtülü, böcek yiyen olarak adlandırılan küçük bir memeli hayvan türüdür.

Armadillolaların genellikle bedenlerinin tamamını kaplayan çokgen pullardan oluşan kabukları, vücutlarını dış etkenlerden korumaya yaramakta ve bu görüntüleriyle tespih böceğine benzemektedir.

Armadillo, İspanyolca'da ''küçük zırhlı'' anlamına gelip sahip oldukları zırhtan dolayı bu ismi almışlardır. Sert ama esnek olan bu koruyucu kabukları hareket yeteneklerini ya da kıvrılmalarını engellememektedir. Hayvanın sırtındaki pullar, tehlike anında adeta bir top gibi yuvarlaklaşan dokuz sıra kastan meydana gelmektedir.

Koku alma duyuları oldukça gelişmiş olan bu canlılar, genellikle böcek ve solucanla beslenmektedir. Gelişmiş koku alma duyularının aksine görme duyuları zayıftır. Toprak kazma yeteneği oldukça iyi olan armadillolar, kuyruk dahil olmak üzere yaklaşık 75 cm uzunluktadır.

Toprağı kazarken son derece hızlı hareket eden bu hayvanlar, toz altında kalmamak amacıyla yaklaşık 6 dakika gibi uzun bir süre nefes tutabilme özelliğiyle de dikkat çekmektedir.

Bir defada dört yavru dünyaya gelir ve doğan yavruların dördü de aynı cinsiyettedir. Birçok türü olan armadillolar üzerindeki çizgiler sayesinde birbirlerinden ayrılmaktadır.

Sosyal yaratıklar olmayan armadillolar, uykuyu çok sevmekte ve National Geographic’e göre günün yaklaşık 16 saatini yuvalarında uyuyarak geçirmektedir. Vücutlarında yağ depolarının bulunmaması ve metabolizma hızlarının düşük olması bu hayvanları soğuğa karşı dayanıksız kılmaktadır.

ARMADİLLOLARIN ÖZELLİKLERİ