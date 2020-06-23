Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak amacıyla, belli aralıklarla yapılan bir tür tedavi yöntemidir.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını binlerce kişinin hayatını aldı. Virüsün önlenemez yükselişi büyük paniğe neden oluyor. Bilim dünyası virüsü yok etmek için çalışmalarını sürdürken, en çok aşı üzerinde duruluyor.

Aşı, daha çok bulaşıcı hastalıklarda başvurulan bir yöntemdir. Özellikle çocukluktan yapılan aşılar, kişiyi daha sonraki hayatından hastalıklara karşı kormaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE YANIT

Mikroplar veya virüslerce oluşturulan hastalıklara karşı vücut, bağışıklık sistemi ile yanıt verir.

Bağışıklık sisteminin hastalık etkeni vücuda girmeden, yani hastalık gelişmeden, etkeni tanıması ve onu yenecek yanıtı geliştirmesi (Örneğin vücudun gerekli antikoru üretmesi), aşılamanın temel ilkesidir.

Bu amaçla hastalık yapma yetisi azaltılmış hastalık etkeni, tüberküloz (BCG) aşısında olduğu gibi, kullanılabilir.

AŞI TÜRLERİ

Tıp dünyası hastalıklara karşı pek çok aşı türü geliştirdi.

İşte onlardan bazıları...

ÇOCUK FELCİ AŞISI

Ağızdan alınan canlı aşı, bir kesme şeker üzerinde üç damla halinde uygulanır. İshal ve ateş varlığında aşı ertelenir. Bağışıklık sistemi yetmezliği olanlarda, bağışıklığı baskılayıcı tedavi görenlerde ve gebelerde canlı aşı kullanılmamalıdır.

KIZAMIK AŞISI

Rutin olarak 15 aylık çocuklarda, salgın varlığında veya tehlikesinde ise 6–12 aylık çocuklarda deri altına uygulanır.

TÜBERKÜLOZ

Bebek doğduğunda, sol omuz deri içine yapılır.

GRİP AŞISI

Rutin olarak uygulanmaz. Kronik akciğer hastalığı, kalp veya böbrek hastalığı veya şeker hastalığı gibi metabolizma hastalıkları olanlara, yaşlılara ve sağlık personeline uygulanması yararlı olabilir.

HEPATİT B

Bir ay arayla iki kez uygulanır ve 6. ayda tekrarlanır. Veya birer ay arayla 3 aşılama yapılır. Son aşıdan 2 ay sonra kanda hepatit B kontrolü yapılmalıdır.