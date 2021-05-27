Ateroskleroz nedir

Halk arasında damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz, aterom plaklarından oluşan bir damar rahatsızlığıdır.

Tıp dilinde ateroskleroz olarak bilinen damar sertliği, kalp ve damar hastalıkları arasında değerlendirilmektedir.

Ateroskleroz, damarların iç duvarında aşırı kolesterol ve pıhtı birikimine bağlı olarak ortaya çıkan kalınlaşma durumudur. Atheromalar nedeniyle arter daralmakta ve kanın arter içindeki akışı sınırlanmaktadır. Sonuç olarak atardamar duvarı, esnekliğini kaybedip sertleşmektedir.

Sıklıkla karşılaşılan bir hastalık olan ateroskleroz hastalığının mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

ATEROSKLEROZ (DAMART SERTLİĞİ) BELİRTİLERİ

Ateroskleroz, genellikle kalp ve beyin enfarktüsü, beyin kanaması ve bacak kangrenleri gibi sağlık sorunlarının temelini oluşturmaktadır.

Kalp arterinde damar sertliği oluştuğunda göğüs ağrısı, göğüste sıkışıklık, baskı veya yanma hissi vermekte ve ileri seviyelerde kalp krizi riski taşımaktadır.

Böbrek arterinde oluşan damar sertliği ise böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyona neden olabilmektedir. Böbrek yetmezliği, böbrek nakline kadar giden sonuçları doğurabileceğinden ateroskleroz, ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.

Beyin arterindeki sertlik felç, uzuvlarda uyuşma ve konuşma zorlukları gibi belirtiler gösterirken, kol ve bacak arterindeki ateroskleroz kangren, yara ve yürüyüşlerle gelen kramp tarzında ağrılarına neden olmaktadır.

Ritim bozukluğu damar sertliğinin en önemli belirtilerinden bir tanesidir. Ritim bozukluğu ile birlikte pek çok olumsuz faktörler de ortaya çıkabilmektedir.

ATEROSKLEROZUN NEDENLERİ

Ateroskleroza sebep olabilecek pek çok neden vardır. Bunların en önemlisi genetik yatkınlık, ikincisi ise sigara kullanımıdır.

Ardından diyabet yani şeker hastalığı varlığı gelmektedir. Obezite, kan lipit düzeylerinin yüksek seyretmesi, sedanter yaşam yani hareketsiz yaşam gibi birçok faktör de etkilemektedir.

ATEROSKLEROZ TEDAVİSİ

Aterosklerozun tıkandığı bazı durumlarda damarı açıcı tedavi uygulamaları, anjioplasti, stent, endarterektomi ya da bypass gerekebilmektedir.

Bunların yanı sıra herhangi bir damar sertliği belirtisinde basit bir muayene ya da düzenli check up'la tüm bu riskler ve beraberinde oluşacak kötü sonuçları önleyebilmek mümkündür.