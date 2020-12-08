Aura nedir

İnsan vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana Aura adı verilir.

Aura gizemli bir enerji değil, bedenimizin içindeki artı ve eksi yüklerin akışından kaynaklı koruyucu bir kalkandır.

Dünya üzerinde yer alan canlı veya cansız her nesnenin aurası bulunur. Canlı ve cansız varlıkların aurası farklılık gösterir. Canlı varlıkları meydana getiren atomlar daha aktif yapıda bulunurlar.

AURASI YÜKSEK NE DEMEK

Aurası güçlü ve güçsüz olan insanlar vardır. Güçsüz olan kişiler çok kolay hasta olur. Negatif durumlardan oldukça çok etkilenirler. Aurası güçlü olan yani yüksek olan kişi zor hasta olur ve negatif olaylara karşı olumlu tepki verir.

Aurası yüksek demek kişinin hayat enerjisi de yüksek demektir. Dışarıdan gelen hastalıklara ve kötü enerjilere karşı adete kalkan görevi üstlenir.

Duygusal ve ruhsal anlamda da güçlü bir rol oynar. Aura yüksek olması aslında kişi için olumlu bir durumdur.

AURA KATMANLARI

Aura üç temel katmandan ve beraberindeki ara katmanlardan oluşmaktadır.



Eterik alan; evrenden gelen ve çevremizde mevcut bulunan hayat enerjilerini vücudumuza iletmektedir.

Psikolojik alan; duygularımız üzerinde yıldızlarla, ruhsal dünyayla bağlantı oluşturmaktadır.

Zihinsel alan; düşünce şeklimiz üzerinde etkilidir. Çift eterik alan; bu üç temel katmanın aralarında yer almaktadır. Bu temel katmanların uyumunu sağlamakla yükümlüdür.