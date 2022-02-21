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    Bağcıkların ucundaki metalin adı: Aglet

    Ayakkabı bağı gibi bazı iplerin her iki ucundaki küçük plastik veya metal kılıfa ne isim verilir hiç düşündünüz mü...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 15:31
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    Bağcıkların ucundaki metalin adı: Aglet

    Ayakkabı bağcıkları hakkında genel kültür seviyenizi bir doz arttırmaya var mısınız...

    Ayakkabı bağcığı, ayakkabıları, botları ve diğer ayakkabıları ayağa sabitlemek için yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.

    Muhtemelen bağcıklarınızın ucundaki metal veya plastikler en az bir kere dikkatinizi çekmiştir.

    Ayakkabı bağcıklarımızı bağlarken, bu minik metalciklerin neden var olduğunu ve adını merak edip araştıranların sayısı da bir hayli fazla.

    O metaller olmadığında, tüm ayakkabı bağı çözülür ve dantelleri deliklerden geri geçirmek imkansız olabilir.

    AGLET NEDİR

    Peki bağcıklardaki metal veya plastik uçların adı nedir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

    Aglet adı verilen bağcık uçları, ayakkabı bağı gibi bazı iplerin her iki ucundaki küçük plastik veya metal kılıftır. Bir bağcığın sökülmesini engeller.

    Bağcıkların ucundaki metalin adı: Aglet #1


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