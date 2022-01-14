Balon balığı nedir

Sıcak denizlerde yaşayan balon balığı, zehirli bir deniz canlısıdır. Bu nedenle ticari bir değeri bulunmamaktadır.

Toplumda kirpi veya kurbağa balığı olarakta anılan bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür.

Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.

Bu balık en fazla Japonya'da tüketilmektedir, fakat nasıl yenmesi gerektiğini bilmeden tüketilmemesi gereken bir balıktır.

BALON BALIĞI ZEHİRLİ BİR CANLIDIR

Balon balığı (Fugu) zehirli balık türleri arasındadır, içinde bulunan madde yendiğinde kas spazmına yol açmakta ayrıca ölümcül zehirlenmelere neden olabilir.

SICAK DENİZLERDE YAŞARLAR

Balon balığı, özellikle Güney Asya bölgesindeki sıcak denizlerde yaşamaktadır.

Ayrıca Japonya, Kızıl Deniz, Doğu Afrika, Hint Okyanusu ve Avustralya bölgelerindeki denizlerde yaşarlar.

Ayrıca ülkemizde Akdeniz ve Ege Denizlerinde, İskenderun ve İzmir Körfezi'nde giderek yaygınlaşan balıktır.

Eğer önlem alınmazsa diğer balık türlerinin neslini tehlikeye atabilir, keskin dişleri sayesinde bir çırpıda palamut balığını yutabilir.

ÖZELLİKLERİ