- Haberler
- İpucu Haberleri
- Balon balığı nedir
Balon balığı nedir
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 12:46
- Güncelleme : 14.01.2022 - 13:57
Toplumda kirpi veya kurbağa balığı olarakta anılan bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür.
Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.
Bu balık en fazla Japonya'da tüketilmektedir, fakat nasıl yenmesi gerektiğini bilmeden tüketilmemesi gereken bir balıktır.
BALON BALIĞI ZEHİRLİ BİR CANLIDIR
Balon balığı (Fugu) zehirli balık türleri arasındadır, içinde bulunan madde yendiğinde kas spazmına yol açmakta ayrıca ölümcül zehirlenmelere neden olabilir.
SICAK DENİZLERDE YAŞARLAR
Balon balığı, özellikle Güney Asya bölgesindeki sıcak denizlerde yaşamaktadır.
Ayrıca Japonya, Kızıl Deniz, Doğu Afrika, Hint Okyanusu ve Avustralya bölgelerindeki denizlerde yaşarlar.
Ayrıca ülkemizde Akdeniz ve Ege Denizlerinde, İskenderun ve İzmir Körfezi'nde giderek yaygınlaşan balıktır.
Eğer önlem alınmazsa diğer balık türlerinin neslini tehlikeye atabilir, keskin dişleri sayesinde bir çırpıda palamut balığını yutabilir.
ÖZELLİKLERİ
- Karın yüzgeçleri yoktur.Sırt yüzgeçleri ise kısadır.
- Yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını su ile doldurarak kurbağa gibi şişirebilirler.
- Bu şekilde normal boyutlarının birkaç katına çıkarak avcıları tarafından yenilemez hâle gelirler.
- Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ise hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü olabilir.
- Bu balıkların zehir seviyeleri türe, yaşadıkları bölgeye veya mevsime göre değişiklik gösterir.