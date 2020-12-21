Beta glukan nedir

Beta glukan, bağışıklık sistemini güçlendiren, destekleyen doğal bir besin takviyesidir.

Beta glukan aslında bakteri, mantar, maya, yosun, liken, yulaf ve arpa gibi bitkilerin hücre duvarlarında bulunur.

İnsanlarda ve hayvanlarda doğal olarak bulunmaz. Sadece bitkilerde bulunan Beta-glukan, bu yüzden dolayı dışarıdan alınmalıdır. İnsan beslenmesinde Beta-glukan çok önemlidir.

Yulaf kepeği, yulaf unu, yulaf ezmesi ve tam tahıllı unlar betaglukan içeren besinlerin başında gelir.

BETA GLUKAN FAYDALARI

Beta glukan molekülünün kullanılmasının birincil sebebi bağışıklık sistemini destekleyici nitelikte bir molekül olmasıdır.

Bu özelliğiyle, mevsim geçişlerinde, çok sayıda insanı etkileyen salgın dönemlerinde tercih edilir.

Sık sık hasta olan; yakın aralıklarla aft, uçuk çıkaran kişilerin immün sistemini desteklemesi amacıyla uzmanlarca tavsiye edilir.

Uzun süre antibiyotik kullanılması gereken hastalıkların ardından, bağışıklık sisteminin yeniden kendini toparlaması için kullanılır.

Yüksek tempoda çalışan, kronik yorgunluktan muzdarip olanlar için de kurtarıcı nitelikte bir takviyedir.

Grip, nezle, soğuk algınlığı, solunum yolu enfeksiyonlarında da destek ürün olarak kullanılmaktadır.

BETA GLUKAN İÇEREN YİYECEKLER

Yulaf en zengin Beta Glukan kaynaklarından biridir. Arpa ve mantar ise Beta Glukan açısından zenginliğiyle yulaftan hemen sonra geliyor. Kahvaltılarınıza veya ara öğünlerinize yulafı ekleyebilirsiniz. Taze meyve, tam tahıllı ekmekler, enginar, patates ve kuruyemişler de Beta Glukan oranı yüksek olduğundan bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olacaktır.