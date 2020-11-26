Borsa İstanbul nedir

Hisse senedi alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların, Türkiye'de hükümet kontrolüyle alım satım yaptığı elektronik ortamın adı, Borsa İstanbul'dur.

Dünyadaki bütün ülkelerin alım ve satım yapmak üzere oluşturduğu kendilerine has bir borsası vardır.

Alıcı, satıcı ve aracı kurumları bir arada toplayan ve yasal işlemler yapılmasını sağlayan borsa, her türlü ticari işlemin yürütüldüğü ortamdır. Buna karşılık Borsa İstanbul da, Türkiye'nin kendine özgü borsasıdır.

BORSA NEDİR?

Hükümet kontrolüyle ticari işlemlerin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği Borsa İstanbul'dan önce borsanın ne olduğunu anlamak da önemlidir.

Sermaye piyasasına ait araçlar, kıymetli maden ve taşlar, sözleşmeler ve yatırım araçları borsa sayesinde güvenli ve dürüst bir şekilde alım satım işlemlerine girer.

BORSA İSTANBUL NEDİR?

Borsa İstanbul'da da diğer tüm borsalarda olduğu gibi alım-satım emirleri, elektronik bir şekilde gerçekleşir. Bir havuzda toplanan emirler, tür ve ibare durumlarına göre borsada karşılaştırılır. Bu durumda alıcı ve satıcı bir araya gelmeden aracı sayesinde işlem yapmış olur.

Borsanın pazar kurma, oluşturma, yönetme ve işletme amaçları söz konusudur. Bu da, yeni yatırım araçlarına olan ihtiyacın giderilmesi yönünde fayda sağlar.

BORSA İSTANBUL'UN AMACI

Borsa İstanbul'un oluşturduğu ortam da güvenli, rekabetçi ve istikrarlı bir ortama zemin hazırlar.

Aynı zamanda halka arz edilecek şirketlere de ev sahipliği yapan Borsa İstanbul, halka arz yoluyla yatırım almak isteyen şirketlerin uygun ortamı bulmasına yarar.