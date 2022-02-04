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    Brakiterapi nedir

    Brakiterapi, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yani ışın tedavisi yöntemidir.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 19:05
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    Brakiterapi nedir

    Brakiterapi sözcüğü yunaca da yakın anlamına gelen “braki” sözcüğünden türetilmiş olup, yakın mesafeli tedavi anlamında kullanılır.

    Radyaktif bir ışın tedavisi olan brakiterapinin en önemli özelliği, dokulara yada boşluklarına, tümör yataklarına radyoaktif kaynak kullanılarak yakından ışın verilmesidir.

    Brakiterapi uygulanırken radyasyon onkolojisi uzmanı, medikal fizik uzmanı, radyoterapi hemşiresi ve bazı durumlarda cerrah da dahil olmak üzere bu konuda deneyimli bir tedavi ekibi gerekir.

    UYGULAMA YÖNTEMLERİ

    Brakiterapinin başlıca iki uygulama şekli vardır:

    BOŞLUKLARA

    Kanser tedavisi için kullanılan radyoaktif kaynak, tümörün komşuluğundaki anatomik boşluklara yerleştirilir. En sık kadın kanserleri (rahim, rahim ağzı, vajen) ve akciğer kanserinde kullanılır.

    DOKULARA

    Radyoaktif kaynak ilgili doku içerisine yerleştirilir. Prostat, yumuşak doku ve meme kanserlerinde uygulanan şeklidir.

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