Brülör nedir

Enerji verimliliğinde önemli bir yere sahip olan brülör, kazanlarda kullanılan yakıt ile havanın düzgün şekilde karışması sonucunda, yakıtın tamamen yanmasını sağlayan bir düzenektir.

Brülöre gelen yakıt oksijenle tepkimeye girmekte ve bu tepkime sonucunda meydana gelen ısı, kazanlardaki suyun ısıtılmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle bu parça kazanlar için oldukça önemlidir.

Kontrollü yanma ve serbest yanma durumlarında brülör oldukça önemli bir yere sahiptir. Brülör sayesinde yakıt, hava ile kontrollü olarak temas etmekte ve böylece yakıtların tam bir şekilde yakılması sağlanmaktadır.

BRÜLÖR NASIL ÇALIŞIR?

Yanma işlemini baz alan brülörlerin, yakıtı kontrollü yakması ve ısıyı homojen olarak doğru kanala iletmesi yanma odası ile gerçekleşmektedir. Yanma odasında meydan gelen yanma işlemi sonrasında oluşan ısı enerjisi, yanma odası vasıtasıyla enerji ihtiyacı olan bölüme iletilmektedir.

Brülöre gelen yanma havasını sağlayan fan için brülör motoruna elektrik enerjisi verilmektedir. Sıvı yakıt brülörlerinde ise motordan gelen güç sıvının aktarımında kullanılmaktadır.

Yanma odasındaki ilk tutuşmadan çıkacak olan kıvılcımın meydana gelebilmesi için yüksek voltajlı trafodan elektrik enerjisi alınmaktadır. Ateşleme başlığına iletilen yakıt ve brülörün gövdesindeki fan yardımı ile yanma başlığına iletilen hava, özel bir türbülans düzeneği yardımıyla homojen şekilde karıştırılmakta ve yanma gerçekleşmektedir.

Sonrasında devreye yanma röle kumandası girmekte ve hassas ayarlamalar yaparak yanma işleminin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak tam verimli ve son derece güvenli bir yanma işlemi meydana gelmektedir.