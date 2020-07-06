Akrep burcu özellikleri nelerdir: Akrep burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

Akrep burcu özellikleri nelerdir detayları ile burada. Akrep burcu hangi ay ve gün, aşk hayatı, olumlu, olumsuz, fiziksel özellikleri ve tüm merak edilenler için tıkla!

Akrep Burcu Genel Özellikleri

Akrep burcu, astrolojide burçlar kuşağının sekizinci burcu olarak 24 Ekim - 23 Kasım tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Su olan burcun, yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Sevdikleri renkler; canlı kırmızı ve siyah olan akrep burcunun uğurlu taşları ise Opal ve Lal'dır.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 9 olup günleri ise Salıdır. Akrep burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Boğa burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Kırmızı karanfil, kırmızı gül ve ateş çiçeğidir.

Akrep Burcu Kişisel Özellikleri

Akrepler gibi hayatlarını tutkuyla yaşayabilen çok az insan bulunur. Bu sebeple onları nitelendiren kelime arzuluyorumdur.

Yaptıkları hiç bir işi yarım bırakmazlar.

Çok güçlü karaktere sahip bu burcun gözlerinden güçlerini anlamanız mümkündür.

Mimik hareketlerini kontrol edebilseler dahi sevgileri de nefretleri de gözlerinden okunabilmektedir.

Ukala ve kendini beğenmiş insanlardan nefret eden akrep burçları onları aşağılayarak kendilerine getirebilme yeteneğine sahiptirler.

Kendi bildiklerini okurlar ve asla uzlaşma yoluna gitmezler.

Kolay kolay bir şeylere inanmazlar ve kuşkucudurlar, ancak inandıkları şeyleri de sonuna kadar inatla savunmaktan çekinmezler.

Yaptıkları işleri özenle ve sabırla yaparlar ve bunu gösterişe gerek duymadan gerçekleştirirler.

Ölüm olgusundan korkmazlar çünkü ölümü yeni bir başlangıç olarak değerlendirirler.

Akrep Burcu Fiziksel Özellikleri

Fiziksel yapıları oldukça ilginç ve güzeldir.

Orta boylu ve düzgün fiziklidirler.

Yuvarlar yüzlere sahip ve genellikle dalgalı, hatta kıvırcık saçlıdırlar. İnanılmaz çekici gözelere sahiptirler ve baktıkları şeyleri eritecek çekici bakışları vardır.

Çok derin duygulara sahip olan bu burç gizemli karakteri sebebiyle bulundukları ortamda farklı bir etki yaratabilmektedirler.

Hırslı kişilikleri sebebiyle en zor hastalıklarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

İçine attıkları duyguları yüzündenden bedenlerini harap etmektedirler.

Hastalık konusunda inanılmaz sabırlı olan Akrep burçları kadar acıya dayanıklı çok az kişiye rastlanmaktadır.

En ağır ilaçları bile hiç tereddüt etmeden kullanabilirler.

İradelerine ve beyin güçlerine çok güvenirler hatta beyin güçleriyle kendilerini iyileştirebilme yeteneğine sahiptirler.

Akrep Burcu Olumlu Özellikleri

Gözlem yapma yeteneği güçlü olan akrep burcu ketum, dürüst ve oldukça açık fikirlidirler. Tutkulu olan akrep burcu kadını sevecen ve oldukça cömerttirler. Büyük bir azme sahip akrep burçları hedeflerine emin adımlarla ilerler.

Akrep Burcu Olumsuz Özellikleri

Akrep burcu erkeği kuşkucu yapıları sebebiyle evhamlı bir yapıya sahiptirler. En önemli olumsuz özelliği her şeyi kontrolü altında olma iç güdüsüdür. Çevresindeki herkesi kendi yönetmek istemektedir.