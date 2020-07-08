Akrep burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Akrep erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Akrep burcu erkeği aslında herkesle anlaşabilme potansiyeline sahiplerdir. Çünkü herkesle mesafesini korurlar. Çevreleri geniştir herkesle arkadaş olurlar ancak dostları konusunda çok seçicidirler. Güven onlar için çok önemlidir bu nedenle de dost sayıları çok fazla değildir. Onlar her zaman az olsun öz olsun mantığındadırlar. Peki akrep erkekleri kimlerle iyi anlaşır kimlerle anlaşamaz gelin birlikte inceleyim.

Akrep Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Yengeç burcu

Balık burcu

Boğa burcu

Akrep ve Yengeç

Korumacı yapıya sahip akrep erkekleri sevdiğine zarar geleceğini anladığı zaman tüm sertliğini ortaya çıkaran bu özellikleri yengeç burçlarıyla aynıdır. İntikam almak bu iki burçtan sorulur. Bu nedenle bu iki burç çok iyi anlaşırlar. Çok iyi kötü gün dostu olurlar. Çünkü iki burcunda sevgi bağları çok kuvvetlidir.

Akrep ve Balık

Duygusal olarak çok derin ve sezgileri çok kuvvetli akrep burçları kendileri gibi duygusal olan balık burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. Balık ve akrep burçlarının hayal güçleri çok geniştir.

Akrep ve Boğa

Akrep burcu erkeğinin yaşamları derin sevgi üzerine kuruludur. Boğa burcu gibi derinden severler ve sinirlendikleri zaman ikisinin de gözleri döner bu yönleri aynı olduğu için birbirlerini çok iyi anlarlar. Boğa ve akrep burcu için dürüstlük çok önemlidir. Dürüstlükte güveni getirir. Akrep burcu erkeği için de, ilişkilerinde güven olmazsa olmazdır. Bu nedenle boğa burcu ile çok iyi anlaşırlar.

Akrep Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

İkizler burcu

Yay burcu

Kova burcu

Duyguları yoğun ve kontrolcü akrep erkekleri değişken karakterli ikizler burcu ile hiç anlaşamazlar. Kontrolcü yapılarından dolayı derin düşünmeden karar asla almayan akrep burçları maceracı yaylarla da asla yapamazlar. Çünkü yaylar düşünmeden sadece aklına estiğini yapar. Bu durum akreplerin yaşam tarzlarına çok terstir.

Akrep erkeklerinin anlaşamadığı bir diğer burç ise kovadır. Akrep burcu sırdaştır ve ketumdur. Duygusal bir yapıları olduğu için kimseyi incitmemek adına içindekileri dışa vuramazlar. Kova burçları ise fazla açık sözlüdür ve özgür ruhludur. Hiç bir şeyi içinde tutmazlar bu nedenle akrep erkekleri kova burçlarıyla hep çatışma içerisindedirler.