Akrep burcu erkeği özellikleri nelerdir: Akrep burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Akrep Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Akrep burcu erkekleri genellikle; Hırsları, tutkuları, kararlılığı ve inatları ile tanınmaktadırlar. Akrep burcu erkeklerinin neredeyse tek önem verdikleri şey isteklerinin gerçekleşmesidir. Arzulu ve istekli kişilikleri sayesinde de aslında isteyip de elde edemedikleri şey yoktur.

Akrep burcu erkekleri hiç belli etmeseler dahi inatçılıklrı tuttuğunu koparan yapıları ve hırslı olmalarının altında yatan bir duygusal yapıya sahiplerdir. Dışardan gözlemlendiklerinde neşeli ve vurdum duymaz görünen akrep erkekleri aslında çok duygusal bir dost ya da aşıklardır.

Genel kişiliğinde kuşku duymak ve kıskançlık vardır. Özgürlüklerini çok düşkünlerdir kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Çok dürüstlerdir ve yaşadıkları her türlü ilişkiden dürüstülük beklerler yalandan hiç hoşlanmazlar.

Akrep Burcu Erkeği Fiziksel Özellikleri

Akrep burcu erkeklerinin genel olarak belirgin ve köşeli bir çene yapısı, dolgun dudakları vardır. Keskin ve etkileyici baştan çıkarıcı gözlere sahiplerdir. Genel olarak ince uzun bir vücut yapısına sahiplerdir. Ancak abur cubur tutkularından dolayı kolay kilo alma yapısına sahiplerdir.

Akrep Burcu Erkeği ve Aşk

Bu burcun erkeğinin en başarılı olduğu konu aşktır. Çünkü onların karalı ve tutkulu yapıları sayesinde kimi istiyorlarsa elde ederler. Etkileyici bakışlar eğlenceli neşeli tavırları sayesinde her kadını kendine aşık edebilme yeteneklerine sahiplerdir. Aşık oldukları zaman vazgeçmeleri çok zordur körü körüne bağlanırlar. Eşlerine her zaman sadıklardır

Akrep Burcu Erkeği ve Cinsellik

Akrep burcu erkekleri cinsel ilişkide çok güçlü istekli ve tutkulu oluşlarından dolayı kadınlar tarafından vazgeçilmez hale gelmeleri çok kolaydır. Aynı istek ve arzuyu partnerlerinde de ararlar. Bulamadıkları zaman ise çok çekilmez bir insan olurlar.

Akrep Burcu Erkeği Olumlu Özellikleri

Akrep burcu erkeğinin en önemli olumlu özellikleri tutkulu ve sonsuz sadık oluşlarıdır.

Neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevresindeki herkesin gönlünü fethedebilirler.

Akrep Burcu Erkeği Olumsuz Özellikleri