Akrep burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Akrep erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Akrep burcu kadını aslında herkesle anlaşabilme potansiyeline sahiplerdir. herkesle aralarındaki mesafeyi korumaktan yanadırlar. Çevreleri çok geniştir herkesle arkadaş olabilirler ancak gerçek dostları konusunda çok seçici davranırlar.

Güven onlar için olmazsa olmaz olan tek şeydir. Bu nedenle de dost sayıları çok fazla değildir.Akrep kadınları her zaman arkadaş konusunda az olsun öz olsun mantığındadırlar. Peki akrep kadınları kimlerle iyi anlaşır kimlerle anlaşamaz gelin birlikte inceleyim.

Akrep Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Yengeç burcu

Balık burcu

Boğa burcu

Korumacı bir yapıya sahip akrep akrep kadınları sevdiğine zarar geleceğini anladığı zaman tüm sertliğini ortaya çıkarırlar; bu özellikleri ile de yengeç burçlarıyla aynıdır. İntikam alma dürtüsü bu iki burçtan sorulur. Bu yüzden de bu iki burç çok iyi anlaşırlar. Akrep kadını ve yengeçler çok iyi kötü gün dostu olurlar. Çünkü iki burcunda sevdikleri ile olan bağları çok kuvvetlidir.

Akrep kadınlarının duygusal olarak çok derin ve sezgileri çok kuvvetlidir. Kendileri gibi duygusal olan balık burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. Balık ve akrep burcu kadınının hayal güçleri çok geniştir.

Akrep burcu kadınının yaşamları derin sevgi üzerine kurulmuştur. Akrep kadınları boğa burcu gibi derinden severler ve sinirlendikleri zaman her ikisinin de gözleri döner bu yönleri aynı olduğu için birbirlerini çok iyi anlarlar. Boğa ve akrep kadını için dürüstlük çok önemlidir. Dürüstlük onalar için güveni getirir. Akrep kadınları için de, ilişkilerinde güven olmazsa olmazdır. Bu nedenle boğa burcu ile çok iyi anlaşırlar.

Akrep Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

İkizler burcu

Yay burcu

Kova burcu

Kontrolcü ve duyguları yoğun akrep kadınları değişken karaktere sahip ikizler burcu ile hiç anlaşamazlar.

Kontrolcü yapılarından dolayı derin düşünmeden karar asla alamayan akrepler maceracı yapıya sahip yaylarla da asla anlaşamazlar. Çünkü yay burçları düşünmeden, sadece aklına estiğini yapabilme kapasitene sahiplerdir. Bu durum akrep kadınının yaşam tarzlarına fazla terstir.

Akrep burcu kadınlarının anlaşamadığı bir diğer burç ise kovadır. Akrep kadını her zaman sırdaştır ve ketumdur. Duygusal bir yapıları olduğu için kimseyi incitmemek adına içindekileri dışa vurmazlar. Kova burçları ise özgür ruhludur ve fazla açık sözlüdür. Hiç bir şeyi içinde tutmazlar bu nedenle akrep kadınları kova burçlarıyla hep çatışma içerisindedirler.