Akrep burcu diğer burçlar ile uyumu: Akrep kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Akrep burcu diğer burçlar ile uyumu: Akrep kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Akrep burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Akrep kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Akrep Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Akrep Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Akrep burcu ve koç burcu inatları yüzünden sürekli didişirler. Kimin dediği olacak diye birbirleriyle yarış halindedirler. Ancak duygularınızı birbirinize açmakta hiç çekinmezsiniz. Bu nedenle aşk hayatında sabırlı olmanız sizin lehinize.

Akrep Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Evet geldik uyumunuza sizin de inanamayacağınız boğa burcuna. İki burcun özelliği de evcimen olmaları ve kendi sosyal çevrelerinden çok çıkmamalarıdır. Boğa burcu erkeği ile 1 hafta evden çıkmadan uyum içinde yaşayabilirsiniz.

Akrep Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

Normalde anlaşamayacak iki burç olan akrep ve ikizler burcu sanılanın aksine oldukça keyifli bir vakit geçirebilirler. Şöyle ki ikizler burcu oldukça sosyal bir yapıya sahip olduğu için sizi sosyalleştirme uğruna herşeyi deneyecektir. Sosyalleşmeye başladıkça sizde bundan keyif alacaksınız.

Akrep Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yengeç burcu erkeğinin duygusallığı ve aile bağlarının kuvvetli olması sizi karşı koyulamaz bir bağla çekecektir. Üzüldüğünüzde ve mutlu olduğunuzda bu duygularınızı rahatlıkla paylaşabilecek ve sizi çok iyi anlayacak bir partnerdir.

Akrep Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

En çok çaba harcayacağınız ilişkiyi aslan burcu ile yaşarsınız. Aslan burcunun özgürlükçü ve sosyalliği sizi çok fazla yoracaktır. Aynı zamanda duygusal bir dönemde iken söylediklerini düşünmeden dile getirmesi sizi daha da çok yıpratacaktır.

Akrep Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Başak burcunun titizliği, kibarlığı sizi ilk başta etkileyecek özellikleridir. Sakin bir başak burcu erkeği akrep kadını için ideal bir eştir. Ancak bu ilişkide baskın taraf başak burcu erkeği olacaktır. Eğer buna katlanabilirseniz mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz.

Akrep Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Sakin ve huzurlu bir hayatı tercih eden akrep burcu, parti parti dolaşan ve eğlenen bir terazi burcu ile anlaşması biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü bu durumda yıpranan taraf akrep burcu olacaktır. Partilere ve eğlencelere alışırım diyorsanzı terazi burcu sizi en eğlenceli partilere ikna edecektir.

Akrep Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Akrep burcu kendi içinde uyumlu bir çift profili çizer. Aynı zevklere ve eğlence anlayışına sahip oldukları için anlaşmalarında bir sıkıntı yoktur. Fakat bazen sakin bir hayat yaşamak istemeleri onları atıl bir duruma itebilir.

Akrep Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Yay burcu erkeğinin sizden beklediği iyimserliği sezgileri kuvvetli bir akrep kadını kolaylıkla anlayabilir ve buna göre davranabilir. Ayrıca bilgiye aç ve zeki olan yay burçları sizi daha çok öğrenmeye ve keşfetmeye itecektir.

Akrep Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

İyi anlaşabileceğiniz bir diğer burç ise oğlak burcudur. Hayat ve iş anlamında ufku geniş ve başarıya aç bir karaktere sahiptir. Ancak romantizim konusunda isteklerinizi karşılayamayabilir. Bu nedenle ilişkide romantizmi yaşatacak olan sizsiniz.

Akrep Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Kova burcu erkeği zor biridir. Ancak ilk başta sizi kolayca etkileyebilir. Tek bir kadına bağlanmak kova burcu erkeği için zor bir durum olduğundan bu sizi zorlayabilir. Ancak bir kova burcu erkeğini kendinize bağlayabilirseniz bir daha sizden başkasını görmez.

Akrep Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Evet kendi özelliklerinize yakın bir ilişki sitiyorsanız balık burcu tam size göre. Balık burcunun duygusallığı, romantikliği sizi oldukça etkileyecektir. Ancak sizden de aynı karşılığı görmesi gerekir. Aksi takdirde oldukça kırılacaktır.