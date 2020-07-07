Aslan burcu özellikleri nelerdir: Aslan burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Aslan Burcu Genel Özellikleri

Aslan burcu, astrolojide burçlar kuşağının beşinci burcu olarak 24 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Ateş olan burcun, yönetici gezegeni Güneş' tir. Sevdikleri renkler; koyu sarı,altın rengi, turuncu ve kehribar rengi olan aslan burcunun uğurlu taşı ise Sarı Safirdir. Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 1 ve 4, günleri ise Pazardır. Aslan burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Kova burcudur. En sevdiği çiçekler ise; sarı krizantem, ayçiçeği ve kasımpatıdır.

Aslan Burcu Kişisel Özellikleri

Aslan Burcunun en belirgin özelliği önderlik yapabilme yeteneği ve yöneticilik kabilyetidir. Aslanlar başkalarının hayatlarını da onlar adına düzenleme adına yaşantılarına müdahale etmeye bayılırlar. Bu sebeple aslan burçlarını anlatan cümle 'Ben Yönetirim' dir. Hayat mücadelesinde her zaman odak noktası olmak ve parlamak isterler. Organize etme yetenekleri çok güçlüdür. Normal zamanlarda güler yüzlü ve yardım sever olan aslan burçlarının; kendi isteklerini başkalarına kabul ettirmek onların hayat mottosudur. Aslanlara karşı hata yapmış olsanız dahi olgunlukla karşılanıp sizi affetme yeteneğine sahiptirler. Ancak sabırları taştıktan sonra çok sert bir şekilde tepki gösterebilmektedirler. Kendini geliştirmemiş eğitimsiz aslan burçlarıyla uğraşmanız zordur çünkü kapasitelerinin daha fazlasına sahiplermiş gibi davranmayı çok severler.

Aslan Burcu Fiziksel Özellikleri

Aslan burcu genel fiziksel özellikleri; uzun boylu ve iri kemiklilerdir.

Kasları ve özellikle omuz yapıları gelişmiştir.

Yuvarlak ve pembe beyaz yüzleri vardır.

Gözleri çok keskindir ve özellikle bu burcun kadınları çok bakımlıdır.

Farklı bir auraları vardır bu nedenle girdikleri her ortamda dikkatleri üstlerine çekmeyi başarırlar.

Aslan Burcu Olumlu Özellikleri

Aslan burcu kadını liderlik yeteneğine sahip iyi bir yönetici pozisyonlarındadırlar.

Genellikle yumuşak başlı, duyarlı ve sakin bir tavır sergilerler.

Asaleti temsil eden bu burç karakter olarak da oldukça güçlüdürler.

Aslan Burcu Olumsuz Özellikleri