Aslan burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır: Aslan erkeği aşkını nasıl belli eder?

Aslan burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır burada. Aslan erkeğini etkilemenin yolları neler, aşkını nasıl belli eder, gönlü nasıl alınır tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Aslan burcu erkeğinden hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca aslan burcu erkeklerinin özelliklerine değinmemiz gerekir.

Aslan burcu erkeğinin genel özellikleri; Özgüvenleri çok yüksek olan liderlik yönleri ön planda olan aslan burcu erkekleri gösterişi seven ve kibirli olma yönleriyle bilinirler. Hatta bazen kibirleri ukalalık derecesinde artabilir.

Aslan Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Aslan burcu erkeğini etkilemenin en temel kuralı onlarda bırakacağınız ilk intiba çok önemlidir. İddialı bir giyim tarzı, kendinden emin ve dik bir yürüyüş zekice kurulan ilk cümleler alsan erkeğini tahtından sarsmaya yeterde artar bile. Ancak bu sarsılmışlığını çok iyi gizlemeyi başarırlar.

İlk izlenim önemli dedik; bu nedenle ilk karşılaşmada küçük dekoltelerle merak uyandırmanız gerekmektedir. Ancak içi boş gösterişi hemen fark ederler bu yüzden kendi auranızın bu olduğuna onu inandırıcı olmanız gerekmektedir. Aslan burcu görünüş sever ama onları asıl tahtlarından indirin zeka ve özgüvendir. Bir kadında zeka ve kendine güveni gördükleri anda ne yapacaklarını bilemezler.

Övülmeyi severler; ancak kendinizden ödün vermeyin, boş ve yalan olduğunu çabuk algılar. Karşında da kibir görmeye bayılırlar. Aslan burcu erkeği övülmeye bayılır ancak boş hava sokmalara hiç gelemez çünkü kendinin çok zeki olduğunun farkındadır. Anı yaşar bu nedenle onlarla anı yaşamaya çalışın planlar yapmayın.

Aslan Burcu Erkekleri Aşkını Nasıl Belli Eder?

Aslan erkeği gerçekten aşık olurlarsa çok belli ederler. Gözü gönlü bol, gösterişi seven bu burcun erkekleri pahalı hediye alıp bunu herkesin gözüne sokacak şekilde sunumlar hazırlıyorsa bilin ki size çok aşık olmuştur.

Aslan Burcu Erkeğinin Gönlü Nasıl Alınır?

Aslan burcunun alınganlığı hiç yoktur. Hatta onları kırmak çok zordur. Kalplerini kırmak çok zordur almak çok basittir. Pahalı hediye alıp; yemeğe çıkarmanız üstüne bir de onu övmeniz ve özür dilemeniz yeterli olacaktır.