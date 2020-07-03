Aslan burcu erkeği özellikleri nelerdir: Aslan burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Aslan Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Genellikle orta boylu olan aslan burcu erkekleri güçlü duruşalrıyla dikkatleri üzerine çekmeketedirler. Yemek yemeyi çok seven aslan burcu erkekleri vücut yapıları kilo almaya oldukça müsaittir.

Oldukça sıcakkanlı ve sempatik bir yapıya sahip olan bu burcun erkekleri insanlarla anlaşmada uyum sorunu asla yaşamazlar. İletişim kurma ve arkadaş edinme konusunda hiç bir sorun yaşamayan bu burçlar çevresindekileri incitmemeye ve fevri çıkışlar yapmamaya çok özen gösterirler ancak sinirlendikleri zamanlarda kırıcı olabirler.

Mantıklı bir karaktere sahip aslan burcu erkeklerleri her sorunu mantık çerçevesinde çözme yolunu tercih ederler. Eğleneceli bir karektere sahiptirler ve eşlerini nasıl mutlu edeceklerini çok iyi bilirler. Enerjik ve hareketli bir yapıları vardır olduka sevecen ve mutludurlar. Kin tutmayı bilmeyen ve duygusal açıdan çok hasas bir karakere sahiptirler.

Yol gösterici ve genelde karar veren atarf olan aslan erkekleri bukundukları her ortamın yöneticisi lideri konumundadırlar. Hükmedici ve son kararı veren taraf olma iç güdüsü nedenyle aldıkları kararların sorgulanmasından hiç hoşlanmazlar. Her zaman ilginin kendi üzerlerinde olmasını ve ön planda olmayı isterler. Sorumluluk bilinçleri çok yüksektir ve kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve mükemmel bir şekilde tamamlamak onların hayat felsefesi haline gelmiştir.

Aslan Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri

Aslan burcu erkeğinin en belirgin olumlu özelliği temiz ve iyi bir kalbe sahip olamalarıdır.

Herkese yardım eli uzatmak isteyen bir kalbe sahiptirler.

Çevresindeki insanların mutlu olmalarını çok fazla önemserler.

Daima enerjiktir ve ufukları çok geniştir.

Yapacakları şeylere emin olarak karar verirler iyimser ve kararlı bir karaktere sahiptirler.

Özgüvenleri oldukça yüksektir ve sorumluluk alma bilinçleri çok yüksektir.

Aslan Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri