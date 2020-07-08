Aslan burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Aslan kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Aslan burcu kadınları çok sıcak kanlıdır ve güçlü bir karakterli vardır. Ancak; ince eleyip sık dokurlar arkadaşlık kurmak için öyle herkesi kendilerine layık görmeyen bir yapıları vardır. Ama sevgilerini göstermekten çekinmez sevdiği insana saygı duyarlar. Peki aslan kadınları hangi burçlar ile iyi anlaşır gelin birlikte inceleyelim.

Aslan Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Koç burcu

İkizler burcu

Yay burcu

Aslan burcu kadınları; özgüveni yüksek iddialı olan koç burçlarıyla iyi geçinirler. Bu ikilinin inatlaşmaları birbirlerinin fikirlerine baskın çıkmaya çalışma modları her zaman vardır ama dönüp dolaşır yine birbirleriyle mutlu olurlar. Aslan kadını ve koçların aralarına rekabet girmediği müddetçe bu ikili birbirinin yaralarına merhem olabilirler.

Aslan burcu kadını genel anlamda biraz ağır başıdırlar ancak ikizler burcunun aykırılığı enerjisi aslanlara yeni uğraşlar maceralar çıkartır bu nedenle ikizler burcuyla çok iyi anlaşırlar.

Aslan kadınlarının bir diğer anlaşabildiği burç ise yay burçlarıdır. Yay burcunun maceracı yapısı aslan kadınının sahip olduğu kararlılığıyla birleşir ve ortaya mükemmel bir dostluk çıkar.

Aslan Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Aslan burcu kadınları lider ruhlu, eğlenceyi seven ve gösterişe meraklı yönleriyle girdikleri her ortamda çok dikkat çekerler. Ancak aslan kadınları hep poh pohlanmayı ister eleştirilmeyi hiç sevmezler. Egoist davranmak gibi genel bir huyları da vardır. Bu nedenle bazı burçlarla hiç anlaşamazlar.

Oğlak burçları aslan kadınlarıyla hiç anlaşamazlar. Çünkü aslan kadınları keyiflerine çok düşkün bir burçtur. Oğlaklar burçları ise oldukça disiplindirler.

Aslan kadını başak burcuyla da aynı nedenlerden dolayı iyi anlaşamazlar. Çünkü başaklar iddiasız tedbirli ve oldukça alçak gönüllüdürler. Bu nedenle de aslan kadınları tarafından sevilmezler.

Aslan kadınları balık burçlarıyla da iyi anlaşamazlar. Çünkü aslanlara göre balık burçları fazla duygusaldır. Aslan kadınlarının özgüveni yüksek ve bencil yapıları balık burçlarını çok kolay kırabilme olasılığına sahiptir. Bu nedenle aslan kadını ve balık burcu hiç anlaşamazlar.