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    Aslan burcu olan ünlüler kimlerdir: Aslan burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Aslan burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Aslan burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.
    • Özel Yazı
    • 14.07.2020 - 11:22
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    Aslan burcu olan ünlüler kimlerdir: Aslan burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Aslan Burcu Ünlüleri

    Orhan Gencebay

    Arabesk müziğin öncülerinden olan Orhan Gencebay, ses sanatçısı olmasının yanında aynı zamanda besteci, şair, aranjör, müzik yapımcısı ve aynı zamanda Türk sinemasının oyuncularındandır. Türkiye’nin önde gelen sanatçısı yüce gönüllüğü ve babacanlığıyla bir Aslan erkeği.

    Sibel Can

    Güzel sesiyle ve oyunculuğuyla pek çok insanın sevgilisi olan Sibel Can cesur, canlı ve enerjik yapısıyla Aslan kadınını temsil edenlerden.

    Berna Laçin

    Sempatikliği ve iyi niyetli yapısıyla bir Aslan kadını olan Berna Laçin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim almış bir dizi-film oyuncusudur.

    İlker İnanoğlu

    Türker İnanoğlu ve Filiz Akın’ın oğlu olan Türker İnanoğlu, Türk sineması ve dizi oyuncusudur. İlk olarak “Yumurcak” rolünde tanıdığımız İlker İnanoğlu zeki, sevecen ve ılımlı tavırlarıyla Aslan erkeğini temsil eden ünlülerimizdendir.

    Gönül Yazar

    Sinema oyuncusu ve Türk sanat müziği şarkıcısı olan Gönül Yazar, ülkemizin değerli isimlerinden biridir. Türk müziğinin en uzun soluklu isimlerinden olan Gönül Yazar da bir Aslan burcu kadınıdır.

    Meryem Uzerli

    Hamburg’da oyunculuk eğitimi almış Meryem Uzerli, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğudur. Hepimizin “ muhteşem Yüzyıl” dizisiyle tanıdığı Meryem Uzerli, bu diziden önce de Almanya’da pek çok dizide ve filmde rol almıştır. Aslan kadınlarından olan Meryem Uzerli hareketli ve neşeli tavırlarıyla burcunun özelliklerini yansıtıyor.

    Aslan Burcu Ünlü Türk Kadınları

    • Meryem Uzerli
    • Gönül Yazar
    • Sibel Can
    • Berna Laçin
    • Mine Tugay,
    • Sinem Kobal,
    • Neslihan Atagül,
    • Burcu Gündeş,
    • Zuhal Olcay,
    • Deniz Akkaya,

    Aslan Burcu Ünlü Türk Erkekleri

    • Orhan Gencebay
    • İlker İnanoğlu
    • Halil Sezai,
    • Murat Dalkılıç,
    • Demir Demirkan,
    • Mahzar Alanson,

    Aslan Burcu Ünlüleri Yabancı

    • Madonna,
    • Jennifer Lopez,
    • Ben Affleck,
    • Sandra Bullock,
    • Whitney Houston,
    • Carlos Santana,
    • Patrick Swayze,
    • Mila Kunis,
    • Chris Hemsworth,
    • Alfred Hitchcock,
    • Justin Theroux,
    • Audrey Tautou,
    • Simon Baker,
    • Kate Beckinsale,
    • Daniel Radcliffe,
    • Michael Ealy,
    • Jennifer Lawrence,
    • Joe Jonas,
    • Cara Delevingne,
    • Robert De Niro,
    • Coco Chanel
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