Aslan burcu olan ünlüler kimlerdir: Aslan burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Aslan burcu olan ünlüler kimlerdir: Aslan burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Aslan burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Aslan burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Aslan Burcu Ünlüleri

Orhan Gencebay

Arabesk müziğin öncülerinden olan Orhan Gencebay, ses sanatçısı olmasının yanında aynı zamanda besteci, şair, aranjör, müzik yapımcısı ve aynı zamanda Türk sinemasının oyuncularındandır. Türkiye’nin önde gelen sanatçısı yüce gönüllüğü ve babacanlığıyla bir Aslan erkeği.

Sibel Can

Güzel sesiyle ve oyunculuğuyla pek çok insanın sevgilisi olan Sibel Can cesur, canlı ve enerjik yapısıyla Aslan kadınını temsil edenlerden.

Berna Laçin

Sempatikliği ve iyi niyetli yapısıyla bir Aslan kadını olan Berna Laçin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim almış bir dizi-film oyuncusudur.

İlker İnanoğlu

Türker İnanoğlu ve Filiz Akın’ın oğlu olan Türker İnanoğlu, Türk sineması ve dizi oyuncusudur. İlk olarak “Yumurcak” rolünde tanıdığımız İlker İnanoğlu zeki, sevecen ve ılımlı tavırlarıyla Aslan erkeğini temsil eden ünlülerimizdendir.

Gönül Yazar

Sinema oyuncusu ve Türk sanat müziği şarkıcısı olan Gönül Yazar, ülkemizin değerli isimlerinden biridir. Türk müziğinin en uzun soluklu isimlerinden olan Gönül Yazar da bir Aslan burcu kadınıdır.

Meryem Uzerli

Hamburg’da oyunculuk eğitimi almış Meryem Uzerli, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğudur. Hepimizin “ muhteşem Yüzyıl” dizisiyle tanıdığı Meryem Uzerli, bu diziden önce de Almanya’da pek çok dizide ve filmde rol almıştır. Aslan kadınlarından olan Meryem Uzerli hareketli ve neşeli tavırlarıyla burcunun özelliklerini yansıtıyor.

Aslan Burcu Ünlü Türk Kadınları

Meryem Uzerli

Gönül Yazar

Sibel Can

Berna Laçin

Mine Tugay,

Sinem Kobal,

Sinem Kobal, Neslihan Atagül,

Burcu Gündeş,

Zuhal Olcay,

Deniz Akkaya,

Aslan Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Orhan Gencebay

İlker İnanoğlu

Halil Sezai,

Murat Dalkılıç,

Demir Demirkan,

Mahzar Alanson,





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