Aslan burcu diğer burçlar ile uyumu: Aslan kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Aslan burcu diğer burçlar ile uyumu: Aslan kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Aslan burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Aslan kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Aslan Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Aslan Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Koç burcunun sabırsızlıkla beklediği aşk aslan burcu. Koç burcunun hayallerindeki eş adayı aslan burcunun özelliklerinde saklıdır. Kendi doğruları ve özgürlüğü ile yaşayan koç burcu, aslan burcunun mertliği ve özgüvenine kapılacaktır. Aslan ve koç burcu arasında güçlü bir ilişki oluşabilir.

Aslan Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Aslan burcu ile boğa burcu her ne kadar zıt burçlar olarak gözüksede aslında ilişkinin başında alacakları önemli kararlar ile bu ilişkinin uzun süreli olmasını sağlayabilirler. Dostluk ve aşk için bu iki burç zor zamanlarda alttan almayı bilmeleri gerekmektedir.

Aslan Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler erkeğinin karakteristik özellikleri aslan burcu kadınının aklını başından alabilir. Aslan burcu kadınının yaşamın güzelliklerini olduğu gibi görmesi ve hayattan zevk alması ikizler burcunda büyük bir etki yaratacaktır.

Aslan Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Aslan burcu kadının yengeç burcu erkeği ile bir araya gelmesi şaşırılacak bir durum değildir. İki burç arasında güçlü br bağ oluşabilir. Özellikle yengeç burcu erkeğinin duygusallığı ilişkiye başka bir boyut kazandırır. Ancak aslan burcu kadınının bu ilişkide dikkat etmesi gereken nokta bazı konularda alttan almayı bilmesi gerektiğidir.

Aslan Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan burcu kendi burcu ile ilişkilerinde hem mükemmel bir uyum yakalayabilir hem de çok kötü sonuçlar doğurabilir. Neşeli, hareketli, maceracı bir kişiliğinin olması iki tarafında farklı şeylere ilgi duyması ile dahada karmaşık bir duruma gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ortak ilgi alanları bulabilmektir.

Aslan Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Aslan burcu kadını ile başak burcu erkeğinin bir arada olması pek olası değildir. Başak burcu erkeğinin sözlerini düşünmeden söylemesi ve kırıcı olması aslan burcu kadınında büyük izler bırakabilir. Bu ilişkide sorumluluk alması gereken başak burcudur. Özeleştirisini yaparak ilişkisini canlı tutabilir.

Aslan Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Uzun bir ilişki arayan aslan burçları için en ideal seçim terazi burcu olacaktır. Terazi burçlarının sevdiğine bağlı olması uzun süreli ve mutlu bir ilişkinin kapısını aralayacaktır.

Aslan Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Bir arada bulunmaları ve duygusal bir bağ kurabilmeleri zor olan iki burçtur. Çünkü aslan burcu duygularını maksimum dozda yaşarken, akrep burcu bu duygularını belli edemeyebilir. Akrep burcu akılcıdır, aslan burcu ise çok gururludur. Bu noktada saygıyı yitirmedikleri sürece güzel bir ilişki onları bekliyor.

Aslan Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Yay burcu ile aslan burcu ilk görüşte aşk misali bir ilişkiye başlarlar. Birbirleri için yaratıldıklarını düşünürler. Yay burcunun hissetiklerini direk belli etmesi ve aşkı için herşeyi göze alması aslan burcunun en çok etkileyn özellikleri arasındadır.

Aslan Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu erkeği ile aslan burcu kadını kesinlikle bir araya gelmemelidir. Çünkü iki taraf için de ilişkinin ilrleyen safhaları büyük üzüntülere yol açabilir. Aslan burcunun enerjik, hareketli, dışa dönük olması fakat oğlak burcunun tam tersi erenjisi düşük ve içe kapalı olması bu ilişkide zor zamanlara yol açabilir.

Aslan Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Kova burcu ile aslan burcu aslında zıt karakterlerdir. Ancak ortak zevklerinde buluşabilirler ise ortaya uzun süreli, mutlu ve canlı bir ilişki çıkacaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta karşınızdakinin düşüncelerine saygı duymak.

Aslan Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Balık burcu çok duygusal ve sakin yapısı ile ilk başlarda size çok samimi ve yakın gelecektir. Sakin ve cana yakın davranışları ile sizi çok kolay etkileyebilir. Ancak ilişkinin ilerleyen dönemlerinde ummadığınız konularda kolaylıkla balık burcu partnerinizi kırabilir ve kin duymaya gidecek kadar duygusal bir iz bırakabilirsiniz.