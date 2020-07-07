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- Balık burcu özellikleri nelerdir: Balık burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!
Balık burcu özellikleri nelerdir: Balık burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!
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- 07.07.2020 - 12:15
Balık Burcu Genel Özellikleri
Balık burcu, astrolojide burçlar kuşağının on birinci burcu olarak 20 Şubat - 20 Mart tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Su olan burcun, yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Sevdikleri renkler; Deniz yeşili, mavi ve yeşil olan balık burcunun uğurlu taşı ise Ay taşıdır. Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 3 olup günleri ise Perşembedir. Balık burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Başak burcudur. En sevdiği çiçek ise; İnci çiçeği, beyaz gül, zambak ve papatyadır.
Balık Burcu Kişisel Özellikleri
- Balık burcunun en belirgin kişilik özellikleri sabırlı oluşları, duyarlılıkları ve eli açıklıklarıdır.
- Çoğunlukla hayal dünyasında yaşasalar da kurdukları hayallere çevresindekileri inandırma yetenekleri vardır.
- Olaylara ciddi bir bakış açıları vardır ancak genellikle gerçekçi değillerdir.
- Hayal dünyalarında o kadar mutludurlar ki bazen kendi gerçekliklerini unutabilirler.
- Zannedilenden fazla akıllı ve kurnaz olabilirler.
- Çevresindekiler tarafından seçilmiş özel biri olduklarını düşünürler ve gizli sinirlidirler.
- Başkalarının anlamlandıramadığı bir sinirlilik moduna bürünebilirler.
- Hayat onlar için fazla korkutucu ve ürkütücü gelmektedir.
- Duygusal yapısının fazla olduğu düşünülünce kırılgan ve zayıf olduğu düşünülür ancak çok güçlü bir kişilikleri vardır.
- Duygusal acılar onların pes etmesine neden olmaz aksine daha güçlü hayata tutunup yeni anılar biriktirmeye adapte olmaya çabalarlar.
Balık Burcu Fiziksel Özellikleri
- Balık burcu kadını genel fiziksel özellikleri; bacak ve kol boyları kısadır ve düzgün bir fiziğe sahiptirler.
- Genellikle açık tenlidirler ve mahmur gözleri vardır.
- Çabuk ağlayabildikleri için gözleri hep nemlidir.
- Alkole karşı vücutları dayanıksızdır ancak melankolik yapılarından dolayı en ufak problemlerinde alkole sığınma eğilimleri vardır.
Balık Burcu Olumlu Özellikleri
- Derin ve gizemli karakterlerinden dolayı ölüm ve yeniden dünyaya gelme konularının simgesi haline gelen bir burçtur balık burcu.
- Enerjik ve renkli karaktere sahip olmalarının yanı sıra merhametli ve aşırı şefkatlidirler.
- Konuşma yeteneği çok güçlü olduğundan tartıştığı kişiyi bile çok kolay ve çabuk bir şekilde kendi lehine çevirebilme kabiliyetine sahiptirler.
Balık Burcu Olumsuz Özellikleri
- Tadını kaçıran gelecek planları üzerine konuşmayı kesinlikle sevmezler.
- Hayal dünyasında yaşamaya başladıklarında tüm gerçekliklere kendilerini kapatırlar.
- Balık burcu erkeği hiç tutumlu değildir kesinlikle para biriktiremezler ve kazandıkları her şeyi etrafına saçma modundadırlar.