Balık burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Balık erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Balık burcu erkeğinin sevecen şevkatli duygusal bir karaketeri vardır. Herkesle iyi geçinir ancak çok fazla insanlarla görüşmek kendi rutinlerini bozmak istemezler. Bu nedenle çok fazla kişiyle samimi olmazlar. Arkadaşlık konusunda oldukça seçicidirler. Peki balık burçları kimlerle iyi anlaşır kimlerle anlaşamaz gelin birlikte inceleyelim.

Balık Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Balık burcu erkekleri duygusal ve çok merhametlidir. Bu nedenle kendileri gibi hayatta hep vicdanlı ve duygusal olan yengeç burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. Her iki burçta hayalperesttir ve birlikte hayal kurmayı çok severler.

Balık burcu ve akrep burcu karakter olarak çok zıtlardır. Ancak onların zıtlıkları birbirini tamamlar. Çünkü balık burcu ömrü boyunca birine teslimiyet duygusuyla yaşar akrep onun için bir dayanak olur onu koruyup kollar, sarıp sarmalar bu nedenle akrep burcu ve balık erkeği birbirleriyle çok iyi anlaşırlar.

Balık burcu erkeğinin anlaştığı bir diğer burç ise başak burçlarıdır. Yardım sever başaklar balığın duygusal karışık hallerine dayanamaz ve yardım etmek için çabalar. Onların en büyük destekçisi olur ve sürekli elinden tutmak ister bu nedenle balık burcu erkekleri başak burcuyla çok iyi anlaşır onları en büyük destekçisi olarak görür.

Balık Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Duygusal fedakar vicdanlı kişilik özelliklerine sahip balık burcu erkeği genel olarak uyumlu anlayışlı karaktere sahip olsalar da onlarında anlaşamadığı karakterler vardır. Haya gücü yüksek olan balıklar kova burçlarıyla anlaşmakta zorlanır çünkü kova oldukça gerçekçidir ve fazla açık sözlüdür. Bu durum balık burçlarını çabuk kırabilmektedir. Bu nedenle iyi anlaşamazlar.

Naif bir kişiliğe sahip olan balıklar eğlenceyi seven ve lider ruhlu aslan burçlarıyla hiç anlaşamazlar. Bencil ve baskın yapıları balık burçlarını çok kolay kırabilmektedir.